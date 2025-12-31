Слънчево време в последния ден от годината

Ще бъде предимно слънчево. По-късно след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат.

Минималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а максималните - между минус 1° и 4°.

В София минималната ще е около минус 7°, максималната – около 0°.

В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат от 2° до 4°. Температурата на морската вода е от 9° до 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад, отново ще се усилва и в събота и неделя ще бъде много ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°.

Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина, сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.

В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България ще духа силен югозападен вятър. Ще остане топло за периода.