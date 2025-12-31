БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време в последния ден от годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Как ще посрещнем новата?

слънчево време последния ден годината
Слушай новината

Ще бъде предимно слънчево. По-късно след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат.

Минималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а максималните - между минус 1° и 4°.

В София минималната ще е около минус 7°, максималната – около 0°.

В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат от 2° до 4°. Температурата на морската вода е от 9° до 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад, отново ще се усилва и в събота и неделя ще бъде много ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°.

Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина, сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.

В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България ще духа силен югозападен вятър. Ще остане топло за периода.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
4
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
5
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
6
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
2
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
3
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
4
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
5
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Времето

Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Опасно ветровито и днес Опасно ветровито и днес
Чете се за: 01:47 мин.
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
Облечете се топло, код жълто за цялата страна и днес Облечете се топло, код жълто за цялата страна и днес
Чете се за: 02:40 мин.
През първите дни на новата година предстои затопляне През първите дни на новата година предстои затопляне
Чете се за: 02:30 мин.
Жълт код за силен вятър и утре Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя? След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса,...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ