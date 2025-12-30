БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 145 години българският лев отива в историята - каква...
Чете се за: 05:12 мин.
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната...
Чете се за: 03:05 мин.
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

Като по филмите: Разбиха трезор - откраднаха 30 милиона евро от банка

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Обирът се е случил в германския град Гелзенкирхен

филмите разбиха трезор откраднаха милиона евро банка
Разбиване на трезор като по филмите - в германския град Гелзенкирхен крадци откраднаха 30 милиона евро от банка за депозити.

Очевидци разказват, че са видели маскирани мъже в подземния паркинг да носят големи торби.

Полицията е разкрила към момента, че обирджиите са избягали с черен автомобил с регистрация от Хановер, който също е обявен за откраднат.

Почти всички кутии в трезора са отворени - общо 3000.

Клиенти на банката се събраха пред нейни клонове, за да изразят недоволство от липсата на допълнителна информация.

#Гелзенкирхен #обир

Авария под Ламанша - влаковете между Великобритания и Европа бяха спрени
Авария под Ламанша - влаковете между Великобритания и Европа бяха спрени
След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо
Чете се за: 02:17 мин.
Автобус се вряза в жилищна сграда в Стокхолм, има ранени Автобус се вряза в жилищна сграда в Стокхолм, има ранени
Чете се за: 00:40 мин.
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Чете се за: 03:22 мин.
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон
Чете се за: 04:15 мин.
Без епистоларна кореспонденция в Дания - доставката на писма се поема от частна компания Без епистоларна кореспонденция в Дания - доставката на писма се поема от частна компания
Чете се за: 00:55 мин.

Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя? След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса,...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
