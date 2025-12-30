Като по филмите: Разбиха трезор - откраднаха 30 милиона евро от банка

Разбиване на трезор като по филмите - в германския град Гелзенкирхен крадци откраднаха 30 милиона евро от банка за депозити.

Очевидци разказват, че са видели маскирани мъже в подземния паркинг да носят големи торби.

Полицията е разкрила към момента, че обирджиите са избягали с черен автомобил с регистрация от Хановер, който също е обявен за откраднат.

Почти всички кутии в трезора са отворени - общо 3000.

Клиенти на банката се събраха пред нейни клонове, за да изразят недоволство от липсата на допълнителна информация.