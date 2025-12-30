БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Собственикът на АЕК към Мартин Георгиев: Искаме да си важен гладиатор (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Български футбол
Запази

Мариос Илиопулос приветства българския национал в редиците на гърците.

Снимка: aekfc.gr
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мартин Георгиев бе посрещнат като истинска звезда в АЕК Атина. Българският национал премина в редиците на гърците само преди ден, а на представянето му присъстваше и президентът на клуба в лицето на Мариос Илиопулос. Централният защитник постигна официална договорка с тима от Атина до 2030 година.

Добре дошъл в Гърция. Тук се нуждаем от теб и искаме да бъдеш нашата крепост за години напред“, бяха първите думи на президента към доскорошния играч на Славия.

„Ти си само на 20 години…така че, да кажем до 30-32 години, ти остават 10-12 години. - Да се надяваме, че ще се превърнеш в легенда за отбора, защото всички тук сме едно семейство. Това не е тим, какъвто можеш лесно да намериш. Клубът подкрепя футболистите, които се раздават и влагат страст. Търсим новите легенди на АЕК и, Мартин, искаме от теб да се превърнеш в крепост в защита. Ти си млад човек, който показва уважение - виждам го в очите ти. Пожелаваме ти да направиш възможно най-добрата кариера в нашия отбор“, каза още той, обръщайки се към Георгиев.

Може би вече знаеш, че нашият терен се казва “Агия София” и е нашата крепост. От теб искаме да си крепостта на самия терен. Искаме да си един важен гладиатор“, завърши собственикът на АЕК.

Свързани статии:

АЕК представи новото си попълнение Мартин Георгиев
АЕК представи новото си попълнение Мартин Георгиев
Българският национал се снима със собственика на клуба Мариос...
Чете се за: 00:47 мин.
Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция АЕК Атина
Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция АЕК Атина
Договорът на българския национал с гръцкия тим е за четири години и...
Чете се за: 01:25 мин.
#Мариос Илиопулос #ФК АЕК Атина #Мартин Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява Наталия Киселова: Димитър Пенев показа, че може да обединява
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ