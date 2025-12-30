Собственикът на АЕК към Мартин Георгиев: Искаме да си важен гладиатор (ВИДЕО)

Мартин Георгиев бе посрещнат като истинска звезда в АЕК Атина. Българският национал премина в редиците на гърците само преди ден, а на представянето му присъстваше и президентът на клуба в лицето на Мариос Илиопулос. Централният защитник постигна официална договорка с тима от Атина до 2030 година.

„Добре дошъл в Гърция. Тук се нуждаем от теб и искаме да бъдеш нашата крепост за години напред“, бяха първите думи на президента към доскорошния играч на Славия.

„Ти си само на 20 години…така че, да кажем до 30-32 години, ти остават 10-12 години. - Да се надяваме, че ще се превърнеш в легенда за отбора, защото всички тук сме едно семейство. Това не е тим, какъвто можеш лесно да намериш. Клубът подкрепя футболистите, които се раздават и влагат страст. Търсим новите легенди на АЕК и, Мартин, искаме от теб да се превърнеш в крепост в защита. Ти си млад човек, който показва уважение - виждам го в очите ти. Пожелаваме ти да направиш възможно най-добрата кариера в нашия отбор“, каза още той, обръщайки се към Георгиев.

„Може би вече знаеш, че нашият терен се казва “Агия София” и е нашата крепост. От теб искаме да си крепостта на самия терен. Искаме да си един важен гладиатор“, завърши собственикът на АЕК.