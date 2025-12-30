БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АЕК представи новото си попълнение Мартин Георгиев

Българският национал се снима със собственика на клуба Мариос Илиопулос.

Мартин Георгиев Славия Ботев Пловдив
Снимка: БТА
Лидерът в гръцкото първенство - АЕК, представи последното си ново попълнение Мартин Георгиев. Националът на България парафира договор с тима от Атина, който е до лятото на 2030 година.

Сайтът на АЕК публикува снимка на 20-годишния юноша на Славия, на която е и собственикът на новия му клуб - Мариос Илиопулос. Бизнесменът е един от най-богатите хора в Гърция. Той е и миноритарен акционер в Ювентус, като за 3,5% от акциите на италианския гранд е платил 34 милиона евро.

От гръцкият тим припомнят, че през 2022 година Георгиев е бил в Барселона, но в крайна сметка не остана там за постоянно.

