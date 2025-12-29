Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция АЕК Атина

Централният защитник на Славия Мартин Георгиев подписа с гръцкия АЕК Атина. Юношата на "белите" е първото зимно попълнение за лидера във временното класиране на местната Суперлига.

АЕК Атина води с точка пред втория Олимпиакос, а през 2026 година ще играе и 1/8-финал в Лигата на конференциите.

Това е втори трансфер на Георгиев зад граница, след като прекара една година в школата на Барселона, където бе съотборник със звездите на каталунците Пау Кубарси и Ламин Ямал.

С екипа на Славия Мартин Георгиев изигра 91 двубоя, в които вкара четири гола.

Договорът на Мартин Георгиев с гръцкия тим е за четири години и половина. С трансфера си при "жълто-черните", Георгиев става третият българин в елита на гръцкия футбол и третият българин, който облича екипа на АЕК. Освен петкратният носител на приза Футболист на годината на България Десподов, в Атина е и Алекс Петков, който рита за Кифися. В АЕК пък са играли още бащата на Алекс – Милен Петков, както и Иван Русев.