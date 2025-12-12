И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сутринта на места в равнините, котловините и по поречието на Дунав ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са от минус 1° в котловините от Югозападна България до 8° в североизточните райони.

И през деня на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8° и 13°, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12°.

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде почти без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево.

В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури до 3°-4°. В неделя отново ще духа умерен северозападен вятър и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност.

Сутринта ще е студено, с минимални температури между минус 5° и 0°, в югоизточните райони до 2°-3°, максималните ще са между 7° и 12°.

В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта отново ще е студено, а и дневните температури ще са малко по-ниски – между 5° и 10°.

На много места в равнинната част от страната отново ще има условия за мъгли и ниска облачност, които във вторник покрай Дунав ще се задържат през целия ден.

