БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диагнозата не им отнема надеждата: Как "Българската Коледа" помага на близнаците Румен и Светослав

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази

Когато са на година и половина родителите им научават, че те са аутисти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историята 8-годишните близнаци Румен и Светослав от Свищов.

Когато са на година и половина родителите им научават, че те са аутисти и оттогава семейството започва да води ежедневна битка, за да помогне на своите деца да изговорят първите си думи и да направят своите малките крачки към самостоятелност.

Диагнозата променя живота на семейството изцяло, но не им отнема надеждата. Част от тази надежда идва от инициативата "Българската Коледа", която осигурява голяма част от терапиите на децата.

Румен и Светослав са дългочакани деца за своите родители Милка и Милен. Първите тревожни сигнали идват, когато те отказват да дъвчат храна и не проговарят.

Милка Расимова, майка: "Тогава не знаехме за аутизъм и какво представлява, обяснявахме си това, че може би са по-глезени деца. И мъжът ми гледа по БНТ едно филмче за аутизъм. Как едно детенце реди кутийките и играчките по права линия. Румен ги редеше даже и с правилната посока. Мислихме, че е много умен. Те тогава бяха още с биберона. С памперс".

След дълъг път до различни специалисти диагнозата става ясна - аутизъм, а родителите започват денонощна борба за развитие и самостоятелност на момчетата.

В началото пътуват по няколко пъти в седмицата до Плевен, за да посещават специализирана логопедична терапия. А когато идва времето близнаците да започнат училище, изцяло преместват живота си там.

Милен Расимов, баща: "Близо 5 години вече. Ние живеем за тях. Пътувахме по четири пъти в седмицата в Плевен преди да се преместим".

Милка Расимова, майка: "И напредък има. При Румен доста голям. И при Светослав. В сравнение с неговото състояние за неговата възраст също е много голямо, което ни дава стимул и надежда да продължаваме".

Родителите казват, че у нас все още липсва достатъчно информация за аутизма, а това за съжаление е причината хората, които страдат от това заболяване да бъдат трудно приемани от обществото.

Кампанията "Българската Коледа" изцяло покрива разходите за логопедична терапия на двете момчета и дава шанс те да продължат да развиват уменията си, а дарител поема изцяло разходите за центъра в Плевен, който децата посещават.

Милка Расимова, майка: "Всяко левче, което хората в днешно време преценят да отделят за децата с увреждания, това е надежда за нас родителите, те ни подаряват просто надежда".

Благодарение на всички усилия на родителите и на хората, които помагат, Румен и Светослав напредват с всеки следващ ден, а с това растат и мечтите за тяхното бъдеще.

#"Българската Коледа" #близнаци

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Общество

Мият допълнително улиците в София заради превишение на фините прахови частици
Мият допълнително улиците в София заради превишение на фините прахови частици
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Чете се за: 02:45 мин.
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година
Чете се за: 02:00 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Чете се за: 09:05 мин.
Български фармацевтичен съюз: Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК Български фармацевтичен съюз: Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК
Чете се за: 02:05 мин.
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Росен Желязков: Правителството подава оставка Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Преформатиране на властта в този парламент е само в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия
Чете се за: 04:40 мин.
По света
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ