Диагнозата не им отнема надеждата: Как "Българската Коледа" помага на близнаците Румен и Светослав

Историята 8-годишните близнаци Румен и Светослав от Свищов.

Когато са на година и половина родителите им научават, че те са аутисти и оттогава семейството започва да води ежедневна битка, за да помогне на своите деца да изговорят първите си думи и да направят своите малките крачки към самостоятелност.

Диагнозата променя живота на семейството изцяло, но не им отнема надеждата. Част от тази надежда идва от инициативата "Българската Коледа", която осигурява голяма част от терапиите на децата.

Румен и Светослав са дългочакани деца за своите родители Милка и Милен. Първите тревожни сигнали идват, когато те отказват да дъвчат храна и не проговарят.

Милка Расимова, майка: "Тогава не знаехме за аутизъм и какво представлява, обяснявахме си това, че може би са по-глезени деца. И мъжът ми гледа по БНТ едно филмче за аутизъм. Как едно детенце реди кутийките и играчките по права линия. Румен ги редеше даже и с правилната посока. Мислихме, че е много умен. Те тогава бяха още с биберона. С памперс".

След дълъг път до различни специалисти диагнозата става ясна - аутизъм, а родителите започват денонощна борба за развитие и самостоятелност на момчетата.

В началото пътуват по няколко пъти в седмицата до Плевен, за да посещават специализирана логопедична терапия. А когато идва времето близнаците да започнат училище, изцяло преместват живота си там.

Милен Расимов, баща: "Близо 5 години вече. Ние живеем за тях. Пътувахме по четири пъти в седмицата в Плевен преди да се преместим". Милка Расимова, майка: "И напредък има. При Румен доста голям. И при Светослав. В сравнение с неговото състояние за неговата възраст също е много голямо, което ни дава стимул и надежда да продължаваме".

Родителите казват, че у нас все още липсва достатъчно информация за аутизма, а това за съжаление е причината хората, които страдат от това заболяване да бъдат трудно приемани от обществото.

Кампанията "Българската Коледа" изцяло покрива разходите за логопедична терапия на двете момчета и дава шанс те да продължат да развиват уменията си, а дарител поема изцяло разходите за центъра в Плевен, който децата посещават.

Милка Расимова, майка: "Всяко левче, което хората в днешно време преценят да отделят за децата с увреждания, това е надежда за нас родителите, те ни подаряват просто надежда".

Благодарение на всички усилия на родителите и на хората, които помагат, Румен и Светослав напредват с всеки следващ ден, а с това растат и мечтите за тяхното бъдеще.