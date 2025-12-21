"Добрината, която обединява хората": Матей и "Българската Коледа"

Вече 10 години кампанията "Българската Коледа" помага на 17 – годишния Матей Томов от Габрово да чува, да живее и спортува.

Той е роден с почти пълна глухота, има поставени кохлеарни импланти, благодарение на които чува, говори и разбира пълноценнно.

Как благотворителната инициатива подкрепя момчето?

Родителите на Матей разбират, че той е с близо 90% загуба на слуха, когато е на година и половина.

Следват две последователни операции, чрез които на момчето се поставят кохлеарни импланти, за да може да чува.

Пламен Томов – баща на Матей: Оттам започнахме активна слухово-речева рехабилитация в София. В същото време той посещаваше и детска градина за деца с увреден слух.

От 2015 година кампанията "Българската Коледа" подкрепя семейството – първо със средства за слухово – речева рехабилитация, а сега с осигуряване на консумативи за кохлеарните импланти.

Пламен Томов – баща на Матей: Голяма помощ е Българската Коледа. Без апаратите той абсолютно нищо не чува. Апаратите сутрин се слагат – вечер се махат. Без тях може да чете по устните. Ние работихме и продължаваме да работим той да е един пълноценен човек, който да може да се справя с живота. Никак не са евтини самите части. Самите батерии, самите кабели, които са към този апарат са доста скъпички.

Днес Матей е на 17 – години и е напълно отдаден на плуването – многократен шампион в България и в чужбина, носител на десетки медали от различни престижни спортни състезания.

От 4-годишна възраст той се занимава активно с плуване. Стъпка по стъпка нещата в личен план, спортен мога да кажа, че доста добре се справя плува абсолютно всички дисциплини. В тяхната група той е най-добрият състезател.

Със своите големи спортни постижения Матей е записан в почетната книга на Габрово, а тази година заедно със съотборниците си получи специална награда на церемонията "Спортист на годината" в града.

Родителите му казват, че са признателни на всеки, който е отделил от себе си, за да подкрепи "Българската Коледа", а всеки спечелен медал е символ на добрината, която обединява хората и има силата да създава чудеса.