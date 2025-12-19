БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Рая Паунова расте с помощта на "Българската Коледа"

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Рая Паунова расте с помощта на инициативата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Рая Паунова е дете на "Българската Коледа". Липсва й хормон на растежа и за да се закупят скъпите инжекции, на семейството вече втора година помага благотворителната инициатива.

Рая Паунова е на тринайсет. Преди три години родителите й установили, че е спряла да расте. Тъй като по-малката й сестра вече имала този проблем, майката й и баща й веднага потърсили помощ.

Милена Паунова, майка на Рая: "Направихме стандартните изследвания, които съпровождат такъв тип проблеми, които потвърдиха очевидното, че тя има изоставане в ръста и в развитието чисто физиологически."

Тъй като заболяване не е установено, лечението не се поема от Здравната каса. Затова идва на помощ "Българската Коледа", която осигурява част от средствата за скъпоструващите инжекции с растежен хормон. Те се поставят всяка вечер. След две години лечение - успех има. Рая започва да наваксва изоставането.

Рая Паунова, 13 години: "Аз уча във Втора испанска гимназия. Обичам да рисувам, както и да се занимавам с правене на бижута. Много харесвам да правя гривни, правя го от четири години."

Милена Паунова казва, че без "Българската Коледа" и нейните дарители нямало да се справят финансово и че инициативата задължително трябва да продължи.

Милена Паунова, майка на Рая: "Дава вяра, вдъхва надежда и мога да кажа с ръка на сърцето, че добрината в България я има."

Рая Паунова, 13 години: "Наистина помагат на супер много хора, за което и аз съм благодарна, че и на мен помагат както и на сестра ми."

Преди Коледните празници Рая пожелава на българите:

Рая Паунова, 13 години: "Да бъдат щастливи, да не се отказват и да имат надежда!"

#"Българската Коледа"

