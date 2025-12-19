БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стоил Палев и Дамян Колев: Турнирът "Звезди на бъдещето" е много важен за подрастващите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Националите на България са радостни, че изпращат успешна година, както на клубно, така и на национално ниво.

стоил палев дамян колев турнирът звезди бъдещето важен подрастващите
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Волейболистите на Левски Стоил Палев и Дамян Колев се обединиха около мнението, че турнирът "Звезди на бъдещето" е много важен за развитието на младите български таланти.

Двамата присъстваха на откриването на надпреварата.

"Това е един от най-хубавите турнири. Международен е и българските волейболисти могат да премерят сили със свои връстници от други държави", сподели Палев.

"Всеки един турнир е важен за подрастващите. С всеки мач придобиват опит. Всеки турнир като този е от голяма важност за тези състезатели", добави Колев.

Те отправиха своите послания към младите волейболисти.

"Пожелаваме им да са здрави. Да се стремят към най-доброто, което могат да постигнат. Да дават всичко, което могат", заяви Палев.

"Най-важното е да са здрави и да се трудят", допълни Колев.

Националите на България се обединиха около мнението, че изпращат успешна година, както на клубно, така и на национално ниво.

"Много успешна година. Всичко започна когато с клубния отбор взехме Купата на страната, а след това спечелихме шампионата. Направихме и грандиозен успех с националния отбор. Спечелихме и Суперкупата с клубния отбор", напомни Палев.

"Много успешна година. Успехите са плод на много труд и старание в залата", категоричен е Колев.

Волейболистите ще сторят всичко по-силите си, за да надградят над очакванията и да увеличат успехите си.

"Апетитът идва с яденето, но към нас има и много очаквания. Ще направим всичко възможно да задоволим очакванията", вярва Палев.

"Очакванията тежат. Всеки успех тежи. Въпросът е да сме здрави. Ще продължим да работим по същия начин. Сигурен съм, че ще имаме още успехи", уверен е Колев.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Официално откриха международния турнир по волейбол "Звезди на бъдещето"
Официално откриха международния турнир по волейбол "Звезди на бъдещето"
Турнирът представлява едно от най-значимите международни събития за...
Чете се за: 03:10 мин.
#Дамян Колев #Волейболен турнир "Звезди на бъдещето" #Стоил Палев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ