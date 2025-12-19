Поклонение пред Свети Лазар в Куба

Хиляди кубинци направиха поклонение до светилището Ел Ринкон край Хавана, за да почетат Св. Лазар. Някои от вярващите стигнаха до там боси, на колене или пълзейки, като знак на вяра и благодарност. Много хора носеха дарове, свещи, пари или предмети, които символизират техните желания и обещания.

Един от поклонниците сподели, че се връща всяка година, след като е претърпял тежък инцидент и е помолил светеца за помощ. Вечерта се състоя служба на свещи, на която хората се помолиха за здраве, закрила и по-добро бъдеще за страната си.

Свети Лазар е много почитан в Куба за помощ при болести и трудни моменти. Голямото поклонение се провежда всяка година около 17 декември.