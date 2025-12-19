Мелания Тръмп празнува Коледа с деца във военна база

Първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, участва в благотворителна инициатива “Toys for Tots” („Играчки за малчугани“) във военната база на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Тя поздрави децата и техните семейства и каза, че по Коледа най-важният подарък е любовта, която пътува по-далеч и от шейната на дядо Коледа.

Мелания Тръмп помага на децата да избират играчки, разговаря с тях, снима се и се включи в писането на писма до Дядо Коледа. Така тя отбеляза началото на празничния сезон с внимание към малките гости на базата.