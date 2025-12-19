Български учени създадоха най-голямата 3D база данни за изкуствен интелект в света

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект към Софийския университет създаде най-голямата в света свободно достъпна триизмерна база данни. Тя помага на изкуствения интелект да разбира едновременно език и пространство, съобщиха от университета.

Базата данни съдържа близо 49 000 триизмерни сцени от реалния свят, част от които са описани с думи, за да свързват компютърните системи визуалното с човешката реч. Проектът позволява по-точно да се проверява доколко изкуственият интелект разбира заобикалящия свят в три измерения.

Разработката е направена в сътрудничество с учени от водещи университети по света. Институтът е открит през 2022 г. по идея на проф. Мартин Вечев.

