Новините 19.12.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Президентът ще връчи първия проучвателен мандат след Нова година

Държавният глава ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство след Нова година. Консултациите на президента Румен Радев с парламентарно представените политически партии приключиха днес.

Коледни влакчета радват децата в центъра на София

Коледни влакчета предлагат разходки из центъра на София, минавайки покрай известни места и създавайки празнично настроение. Началната и крайна спирка е на площад „Александър Невски“, има и спирка при НДК на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

Български учени създадоха най-голямата 3D база данни за изкуствен интелект в света

Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект към Софийския университет създаде най-голямата в света свободно достъпна триизмерна база данни. Тя помага на изкуствения интелект да разбира едновременно език и пространство, съобщиха от университета.

Бебета сурикати в Софийския зоопарк

Групата сурикати в Софийския зоопарк има ново поколение. Малките вече са атракция за посетителите и могат да бъдат видени в зала „Големи котки, терариум и аквариум“.

Българка стигна до Южния полюс със ски

Мариета Георгиева достигна Южния полюс след като измина 110 км със ски в ледените условия Антарктида. Тя развя българския флаг на най-южната точка на Земята и стана първата българка, преминала разстоянието от т.нар. „последен градус“ до полюса.

Григор Димитров с послание за здраве към децата в Хасково

В училище „Васил Левски“ в Хасково се проведе урок за здраве, организиран от фондацията на Григор Димитров. Акцент в събитието беше видеопослание от Григор Димитров, в което той насърчава децата да вярват в себе си, да не се отказват и да се грижат за здравето си.

СВЯТ

Пекарна създаде джинджифилово селище в Ню Йорк

Пекарна в Ню Йорк създаде впечатляващо селище от джинджифилови къщички, привличащо посетители от цял свят. Атракцията включва над 750 къщички и се провежда за 32-ра поредна година.

Мелания Тръмп празнува Коледа с деца във военна база

Първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, участва в благотворителна инициатива “Toys for Tots” („Играчки за малчугани“) във военната база на морската пехота в Куантико, Вирджиния. Тя поздрави децата и техните семейства и каза, че по Коледа най-важният подарък е любовта, която пътува по-далеч и от шейната на дядо Коледа.

Поклонение пред Свети Лазар в Куба

Хиляди кубинци направиха поклонение до светилището Ел Ринкон край Хавана, за да почетат Св. Лазар. Някои от вярващите стигнаха до там боси, на колене или пълзейки, като знак на вяра и благодарност. Много хора носеха дарове, свещи, пари или предмети, които символизират техните желания и обещания.

Куче с титаниеви протези на предните лапи помага на украински военни

Куче на име Лавър, с титаниеви протези на предните лапи, помага на украински военни с ампутации в рехабилитационен център в Киев. Лавър е намерен край железопътната гара в Одеса, след като влак е отрязал двете му предни лапи. Биоинженери в Днипро създават костно интегрирани титаниеви импланти, използвайки същата технология като при ранени войници.

Швейцарското йодлене очаква решение на ЮНЕСКО

Швейцария очаква решение дали традиционното алпийско йодлене ще бъде включено в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Йодленето е форма на пеене, възникнала в Алпите, използвана от пастири за комуникация през планините.

СПОРТ

ЦСКА вече има нов собственик

Клубът вече е притежание на фондация „ЦСКА – Червени сърца“ с председател Валтер Папазки. От отбора съобщиха, че няма промени в управлението и работата продължава нормално.

FIFA: Мондиал 2026 ще привлече много нови хора към футбола

FIFA вярва, че световното първенство през 2026 г. с 48 отбора ще привлече много нови деца към футбола. Джил Елис обясни, че Мондиалът вдъхновява хора, които никога не са гледали футбол. Арсен Венгер каза, че разликите между отборите по света вече са по-малки, защото всички тренират по-добре.

Наполи на финал за Суперкупата на Италия

Наполи победи Милан с 2:0 в полуфинала на Суперкупата на Италия в Рияд, Саудитска Арабия. Головете отбелязаха Давид Нерес и Расмус Хойлунд. Наполи ще срещне победителя от мача между Интер и Болоня на финала.

