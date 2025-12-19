Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада

Над 2 млн. въпроси - толкова според руски медии са са били отправени към Владимир Путин запитвания в навечерието на годишната му пресконференция. Руският президент коментира, че е готов на отстъпки в преговорите за мир в Украйна, но прати топката в полето на Украйна и Запада. Путин отказа да поеме отговорност за кръвопролитията, заявявайки, че не Русия е започнала войната.

На фона на карта на Русия, включваща украински територии, руският президент Владимир Путин даде годишната си пресконференция "Резултати от годината". Сред водещите теми - уреждане на конфликта с Украйна.

Владимир Путин, президент на Русия: "До момента не виждаме истинска готовност от страна на Украйна... Но все пак получаваме някои сигнали, включително от режима в Киев, че са готови да участват в някакъв вид диалог."

В момент, когато се полагат интензивни дипломатически усилия, за прекратяване на войната, Путин изтъкна, че руските сили напредват на фронта. Но заяви готовност за компромиси.

Владимир Путин, президент на Русия: "Президентът Тръмп полага сериозни усилия да прекрати този конфликт. В Анкъридж, казах, че това не са лесни решения, но се съгласихме на предложените компромиси. Така че да се каже, че отказваме, е некоректно. Топката е в полето на лидерите на киевския режим и в този случай на европейските им спонсори. Готови сме и на преговори и на прекратяване на конфликта с мирни средства."

Путин коментира и замразените руски активи.

Владимир Путин, президент на Русия: "Това е обир. Защо това не може да се осъществи? Защото последствията могат да бъдат сериозни за крадците."

Путин отново повтори, че решение може да има само чрез отстраняване на корените на конфликта.

Владимир Путин, президент на Русия: "Не се смятаме отговорни за загубата на човешки живот. Ние не започнахме тази война."

Снимки: БТА

По време на пресконференцията руски журналист направи предложение за брак и покани Путин на сватбата.