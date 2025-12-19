БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Риск от пожари в дома ни по време на празниците - как да се предпазим?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:20 мин.
Сериозен риск от битови пожари по време на празници. За това предупреждават от пожарната. През месеците декември и януари пожарите у дома са с 20% повече в сравнение с другите месеци. Как да предпазим себе си и домовете си от инциденти и
тежки последици?

Отоплителните уреди на твърдо гориво и електричество остават най-сериозните причинители на пожари у дома.

главен инспектор Георги Сарафов, РСПБЗНС - Благоевград: "Т.нар. печки на дърва те са най-разпространени, основно трябва да са на половин метър от горими материали, много важно нещо е негоримата подложка под самия уред, който да излиза от всички страни на уреда, така че дори и да падне някаква жар тя да не стига до горими материали.

Друго нещо, което се наблюдава всяка година, е изхвърлянето на пепел и жар, на които не се обръща внимание – миналата седмица имахме такъв пожар.

По това време на годината все по-често пожарите у дома тръгват и от коледни украси. Според специалисти, причината е проявена небрежност от страна на хората.

главен инспектор Георги Сарафов, РСПБЗНС - Благоевград: "За да си спестим тревогите, трябва да сме сигурни, че сме я закупили от лицензирани магазини и че е произведена в съответствие с техническите изисквания на подобен тип изделия. Също така трябва да има инструкции на български език".

Стоян Чипов, електротехник: "Също за външни осветителни украси, които не са предвидени за ползване навън трябва да се внимава, защото те не са влагозащитени и така може да се стигне до късо съединение. И от претоварване на електрическата мрежа и най-добре, когато се налага за по-дълго време да няма хора вкъщи да се изключват".

Свещите и комините са другият проблем, за който алармират от пожарната. За да се обезопасят, преди отоплителния сезон комините да се почистват редовно, а свещите да се гасят с вода.

