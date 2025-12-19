БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
САЩ спират лотарията за зелени карти

Причината - така нападателят от университета "Браун" е влязъл в страната

сащ спират лотарията зелени карти
Заподозрения за стрелбата в американския университет "Браун" е намерен мъртъв. Смята се, че мъжът се е самоубил. Разследването сочи още, че след като извърши нападението в "Браун", при което загинаха двама души, той е убил и преподавател от Масачузецкия технологичен институт.

Стрелецът беше идентифициран като 48-годишен португалец, влязъл в Съединените щати, след като спечелил лотария за зелена карта.

По нареждане на Доналд Тръмп програмата за зелени карти се прекратява незабавно. Американският президент от години е критик на лотарията и невендъж е изразявал желанието си да я спре.

