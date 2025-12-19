Здравка Йорданова: Дано церемонията "Спортен Икар" продължи и в бъдеще

Олимпийската шампионка на двойки скул от Игрите в Монреал 1976 и председател на Журито на наградите "Спортен Икар" коментира пред БНТ отсъствието на повечето от отличените на церемонията по връчване на отличията за 2025 година.

"Обикновено тук накрая не се диша от присъствие, сега повечето хора са в разход", призна Йорданова.

На въпроса дали напрежението около повечето федерации в България е основната причина толкова хора да не присъстват тя отговори:

"Не мога да посоча точно какво се случва във федерациите, но принципно тази несигурност, в която живеем в момента, политическата ситуация естествено също се отразява и върху спорта. Не че безгрижно си живеем иначе, но някак по-спокойно беше през предишните години. Сега е доста напрегнато, разбирам ги хората", каза Йорданова.

"Разбирам и това, че не всички можаха да дойдат, особено тези, които се готвят за Олимпийските игри. Искрено им пожелавам да са здрави и да имат успехи. Надявам се, че ще преминем христовата възраст на тази церемония, която вече е доста добра традиция. Насъбра много енергия след толкова много носители, дано да продължи и в бъдеще", пожела си тя.