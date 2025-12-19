БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Здравка Йорданова: Дано церемонията "Спортен Икар" продължи и в бъдеще

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Други спортове
Запази

Здравка Йорданова коментира и защо на церемонията не присъстваха голяма част от призьорите тази година.

здравка йорданова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийската шампионка на двойки скул от Игрите в Монреал 1976 и председател на Журито на наградите "Спортен Икар" коментира пред БНТ отсъствието на повечето от отличените на церемонията по връчване на отличията за 2025 година.

"Обикновено тук накрая не се диша от присъствие, сега повечето хора са в разход", призна Йорданова.

На въпроса дали напрежението около повечето федерации в България е основната причина толкова хора да не присъстват тя отговори:

"Не мога да посоча точно какво се случва във федерациите, но принципно тази несигурност, в която живеем в момента, политическата ситуация естествено също се отразява и върху спорта. Не че безгрижно си живеем иначе, но някак по-спокойно беше през предишните години. Сега е доста напрегнато, разбирам ги хората", каза Йорданова.

"Разбирам и това, че не всички можаха да дойдат, особено тези, които се готвят за Олимпийските игри. Искрено им пожелавам да са здрави и да имат успехи. Надявам се, че ще преминем христовата възраст на тази церемония, която вече е доста добра традиция. Насъбра много енергия след толкова много носители, дано да продължи и в бъдеще", пожела си тя.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Фондация "Български спорт" отличи носителите на наградите "Спортен Икар" за 2025 г.
Фондация "Български спорт" отличи носителите на наградите "Спортен Икар" за 2025 г.
С пълно единодушие националният тим по волейбол за мъже завоюва...
Чете се за: 04:47 мин.
Любомир Ганев: Това беше най-емоционалната година за българския волейбол
Любомир Ганев: Това беше най-емоционалната година за българския волейбол
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев...
Чете се за: 01:30 мин.
#Спортен Икар 2025 #Здравка Йорданова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Спорт

Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие
Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие
Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица
Чете се за: 02:07 мин.
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Чете се за: 01:37 мин.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ