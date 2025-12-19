Фондация "Български спорт" отличи носителите на наградите "Спортен Икар" за 2025 г.

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Самият той не присъства на церемонията по връчване на призовете, която се проведе днес и която започна с минута мълчание в памет на отишлите си легендарни наши спортисти и дейци Боян Радев и Иван Евстатиев.

През тази година Насар за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

По неофициална информация причина за липсата на Насар е късно отправена покана от страна на Фондация "Български спорт" към него за тържеството. Неговата награда бе взета от Марин Милашки, който е генерален секретар на Българската федерация по вдигане на тежести при ръководството на Стефан Ботев.

С пълно единодушие националният тим по волейбол за мъже завоюва отличието за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

"Това беше най-успешната и най-емоционалната година за българския волейбол. Започнахме със световните шампионки под 19 години. Завършихме подобаващо с второто място на световното първенство при мъжете. Обединихме цялата нация, показахме, че когато се работи правилно, когато всички, които са замесени в процеса, състезатели, треньорски щаб, ние като федерация и фенове, гледаме в една и същата посока, нещата стават", заяви президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев, който получи отличието.

По обясними причини заради участието си в състезания не присъстваха скиорът Алберт Попов, както и сноубордистите Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфиров. Попов и Замфиров получиха награди за впечатляващо представяне, Замфирова - за пробив в световния спорт, а Янков - за шампионско дълголетие. Наградата на биатлонистката Милена Тодорова за достойно представяне бе получена от Атанас Фурнаджиев.

Сред малкото присъстващи състезатели бяха фехтовачката Йоана Илиева, която получи приз за трайно присъствие в световния спорт, както и лекоатлетите Божидар Саръбоюков (достойно представяне) и Християн Касабов (специална награда на Фондация "Български спорт").

„2025-а ми е най-щастливата година откъм спортни успехи, най-призова и се надявам, това да е само началото на нещо голямо“, сподели европейският шампион по лека атлетика в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

"Въпреки, че направих 6 подиума през последната година, аз все още си мисля за европейското и световното, където завърших на пето място. Щастлива съм, че Министерството на спорта и българските журналисти гласуваха за мен и аз днес съм тук. Надявам да оправдая техните очаквания през следващата година", коментира и фехтовачката Йоана Илиева.

Ружди Ружди, който бе отличен в категорията паралимпикс, не присъства на церемонията по здравословни причини, но бе единственият, който отправи благодарствено видео обръщение.

Сред другите, които не бяха на награждаването, но все пак бяха отличени, бяха волейболистите Александър Николов за достойно представяне и Симеон Николов за пробив в световния спорт, както и автомобилният пилот Никола Цолов, гимнастичката Стиляна Николова, боксьорът Радослав Росенов, бадминтонистките Стефани Стоева и Габриела Стоева и тенисистът Иван Иванов.

Впечатление направи отсъствието от церемонията не само на спортистите, но и на водещите фактори в българския спорт. От страна на министерството на младежта и спорта присъстваше единствено зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, а от страна на Българския олимпийски комитет отсъстваха и Весела Лечева, и Стефка Костадинова.

