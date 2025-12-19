"Директна линия": Започна годишната пресконференция на Путин

Започна традиционната годишна пресконференция на руския президент Владимир Путин. В няколкочасовото събитие Путин отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти.

И тази година пресконференцията е съчетана с телевизионното предаване "Директна линия", по време на което руските граждани също задават своите въпроси.

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били получени над два и половина милиона въпроса. Путин коментира ситуацията на фронта и преговорите за слагане на край на войната в Украйна, която той нарича "специална военна операция."