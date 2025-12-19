"Директна линия": Започна годишната пресконференция на Путин

Руския президент отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти
Започна традиционната годишна пресконференция на руския президент Владимир Путин. В няколкочасовото събитие Путин отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти.
И тази година пресконференцията е съчетана с телевизионното предаване "Директна линия", по време на което руските граждани също задават своите въпроси.
Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били получени над два и половина милиона въпроса. Путин коментира ситуацията на фронта и преговорите за слагане на край на войната в Украйна, която той нарича "специална военна операция."
Владимир Путин, президент на Русия: "Виждаме, усещаме и знаем за определи сигнали, включително и от страна на режима в Киев, че те са готови на някакъв диалог. Ние също винаги за това сме говорили, че сме готови и искаме да приключим този конфликт с мирни средства, стъпвайки на принципите, изложени през юни миналата година от министерството на външните работи на Русия и отстраняване на първоначалните причини, довели до тази криза."