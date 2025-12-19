За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна

След многочасови преговори лидерите на страните от ЕС постигнаха тази нощ споразумение за предоставянето на 90 милиарда евро заем за Украйна за следващите две години. Финансирането ще бъде осигурено чрез европейски безлихвен заем от капиталовите пазари, а Украйна ще трябва да върне средствата, само ако получи репарации от Русия. Ако това не стане, заемът ще бъде покрит със замразените в Европа руски активи.

След многочасови преговори и спорове какви средства да бъдат използвани за финансирането на Украйна, европейските лидери все пак се спряха на варианта за това да изтеглят заем от капиталовите пазари, за който да гарантират с резервите в европейския бюджет. За подобно решение се изискваше единодушие и затова те не бяха сигурни, че то може да бъде взето.

В крайна сметка обаче всички държави гласуваха за подобен заем. Три страни – Унгария, Чехия и Словакия – обаче се въздържаха от това да предоставят финансови гаранции за заема. Този заем беше алтернативата на друг вариант, който евролидерите обсъждаха, а именно предоставянето на репарационен заем за Украйна от замразените в Европа руски активи. Срещу такъв вариант обаче се обяви Белгия заради опасения от юридически последствия и дела, които Русия може да заведе срещу страната.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Всички имаме една ясна цел: справедлив и траен мир в Украйна. Това беше и основна тема на разговорите ни. Имахме за цел да осигурим финансова подкрепа на Украйна за следващите две години. С удоволствие ви съобщавам: успяхме!"

Антонио Коща - председател на Европейския съвет: "Днес одобрихме решение да предоставим на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години. Спешно ще предоставим заем, подкрепен от бюджета на ЕС. Това ще отговори на неотложните финансови нужди на Украйна. Украйна ще изплати този заем, едва след като Русия плати репарации. Съюзът си запазва правото да използва обездвижените активи за изплащане на този заем. Същевременно дадохме мандат на Комисията да продължи работата по репарационния заем, базиран на замразените руски активи."

Барт Де Вевер, министър-председател на Белгия: "Днес всички могат да напуснат заседателна зала като победители. Мисля, че Украйна спечели. Тя получи спешното, предвидимо и надеждно финансиране, от което се нуждае за следващите две години, въз основа на заем от ЕС на капиталовите пазари, подкрепен от европейския бюджетен резерв. Това не е крехка конструкция. Това е стабилно, правно стабилно и финансово надеждно европейско решение. Мисля, че и Европа спечели и финансовата стабилност със сигурност спечели. Избегнахме хаоса, избегнахме разделението, Европа остана обединена. Единството днес означава, че Европа остава важен участник на геополитическата сцена. Фрагментацията би означавала слабост и незначителност, а ние избегнахме това. Защитихме икономическата и финансова надеждност на Европа."

Украинският президент Владимир Зеленски изрази благодарността си на европейските лидери за взетото решение. Украйна спешно се нуждае от финансиране за следващите години и Европейският съюз му го осигури. Вчера Зеленски дойде в Брюксел, за да помоли лично лидерите да вземат решение за финансирането.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Благодаря на лидерите на Европейския съюз за решението на Европейския съвет за финансова подкрепа за Украйна в размер на 90 милиарда евро през 2026–2027 година. Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост. Важно е, че руските активи остават блокирани и че Украйна получи финансова гаранция за сигурност за следващите години. Благодаря за резултата и единството. Заедно защитаваме бъдещето на нашия континент."

снимки: БГНЕС