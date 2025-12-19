Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност

Консултациите на политическа партия "Величие" при държавния глава приключиха. След срещата лидерът на формацията Ивелин Михайлов заяви, че партията подкрепя машинното гласуване, но само при наличие на реални гаранции за прозрачност.

"Машинното гласуване може да има бъдеще, само ако също се вади бележка от принтер, която после да се отброява, за да може да се провери дали наистина така е гласувано", посочи Михайлов. По думите му ключов проблем остава липсата на достатъчно независими членове в секционните избирателни комисии, което създава условия за злоупотреби. "Когато някой е купил цялата секционна избирателна комисия, машината се използва просто като принтер", допълни той.

От партията заявиха, че подкрепят 100% машинно гласуване, но при условие че има хартиен контролен вот.

"С вадене на бележка и осигурени поне 13 000 членове на секционна избирателна комисия, за които сме сигурни, че те наистина ще наблюдават".

Според Михайлов трябва да се даде възможност и на гражданското общество да участва в комисиите, "за да се гарантира вотът и за партиите, които са извън Народното събрание, а не само за тези, които са вътре".

Ивелин Михайлов определи срещата с президента като конструктивна.

"Доволни сме, има позиция и поглед върху нещата и се надяваме наистина поне с една институция да извърши работа, в която хората да видят резултат, а не просто да говорим", каза той.

По отношение на предсрочни избори конкретна дата не е била обсъждана. Според Михайлов вотът трябва да се проведе през март или април, за да има достатъчно време за подготовка и на партиите извън парламента.

Лидерът на "Величие" изрази критика към подготвяните промени в Изборния кодекс. По думите му, ако те бъдат приети във вида, в който са гласувани на първо четене, това би означавало "екзекуция на демокрацията".