БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции за прозрачност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Консултациите на политическа партия "Величие" при държавния глава приключиха. След срещата лидерът на формацията Ивелин Михайлов заяви, че партията подкрепя машинното гласуване, но само при наличие на реални гаранции за прозрачност.

"Машинното гласуване може да има бъдеще, само ако също се вади бележка от принтер, която после да се отброява, за да може да се провери дали наистина така е гласувано", посочи Михайлов. По думите му ключов проблем остава липсата на достатъчно независими членове в секционните избирателни комисии, което създава условия за злоупотреби. "Когато някой е купил цялата секционна избирателна комисия, машината се използва просто като принтер", допълни той.

От партията заявиха, че подкрепят 100% машинно гласуване, но при условие че има хартиен контролен вот.

"С вадене на бележка и осигурени поне 13 000 членове на секционна избирателна комисия, за които сме сигурни, че те наистина ще наблюдават".

Според Михайлов трябва да се даде възможност и на гражданското общество да участва в комисиите, "за да се гарантира вотът и за партиите, които са извън Народното събрание, а не само за тези, които са вътре".

Ивелин Михайлов определи срещата с президента като конструктивна.

"Доволни сме, има позиция и поглед върху нещата и се надяваме наистина поне с една институция да извърши работа, в която хората да видят резултат, а не просто да говорим", каза той.

По отношение на предсрочни избори конкретна дата не е била обсъждана. Според Михайлов вотът трябва да се проведе през март или април, за да има достатъчно време за подготовка и на партиите извън парламента.

Лидерът на "Величие" изрази критика към подготвяните промени в Изборния кодекс. По думите му, ако те бъдат приети във вида, в който са гласувани на първо четене, това би означавало "екзекуция на демокрацията".

#президента Румен Радев #"Величие"

Водещи новини

Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Очаква се 8-часова блокада на ГКПП "Илинден - Ексохи" Очаква се 8-часова блокада на ГКПП "Илинден - Ексохи"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата Дни преди празниците: По-скъпи сезонни плодове и зеленчуци за трапезата
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ