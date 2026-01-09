БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Десетки хиляди са без ток във Великобритания заради бурята "Горети"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Зимната буря "Ели" удари Германия и наруши сериозно железопътния трафик в северната част на страната. Операторът "Дойче Бан" временно спря пътуванията на дълги разстояния.

Прекъсването засегна и маршрутите от Берлин до Северен Рейн-Вестфалия и до Хамбург.

В много провинции се съобщава за инциденти по пътищата, причинени от поледиците.

Снимки: БГНЕС

Бурята "Горети" вилнее във Франция и Обединеното кралство. Близо 380 000 френски домакинства са без електричество. Без ток са и 57 000 жилища във Великобритания.

Скоростта на ветровете там достигна 160 км/час. 250 училища са затворени в Шотландия. 50 полета са отменени на лондонското летище Хийтроу.

#снежна буря #зимна буря #сняг #Германия #Великобритания #Франция

