Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия

Зимната буря "Ели" удари Германия и наруши сериозно железопътния трафик в северната част на страната. Операторът "Дойче Бан" временно спря пътуванията на дълги разстояния.

Прекъсването засегна и маршрутите от Берлин до Северен Рейн-Вестфалия и до Хамбург.

В много провинции се съобщава за инциденти по пътищата, причинени от поледиците.

Снимки: БГНЕС

Бурята "Горети" вилнее във Франция и Обединеното кралство. Близо 380 000 френски домакинства са без електричество. Без ток са и 57 000 жилища във Великобритания.

Скоростта на ветровете там достигна 160 км/час. 250 училища са затворени в Шотландия. 50 полета са отменени на лондонското летище Хийтроу.