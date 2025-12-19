Срути се една от камбанариите на храма в Брегово

Срути се една от камбанариите на действащия храм в Брегово.

При инцидента няма пострадали. Мястото е оградено, тъй като е опасно.

Църквата е на 170 години, а камбанариите са строени по-късно.

Храмът е обновен преди десет години, но отново се нуждае от ремонт.