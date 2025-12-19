БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срути се една от камбанариите на храма в Брегово

от БНТ , Репортер: Анжела Каменова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При инцидента няма пострадали

Срути се една от камбанариите на храма в Брегово
Срути се една от камбанариите на действащия храм в Брегово.

При инцидента няма пострадали. Мястото е оградено, тъй като е опасно.

Църквата е на 170 години, а камбанариите са строени по-късно.

Храмът е обновен преди десет години, но отново се нуждае от ремонт.

Иво Иванов от църковното на настоятелство: "Явно през годините е имало някакъв проблем. Към днешна дата не можем да кажем каква е причината, трябва да се обследва от специалисти да видим в кавички здравето на останалата кула и се надяваме в бъдеще да бъде възстановена камбанарията, която падна."

