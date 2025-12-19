БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът ще връчи първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Президентът пред "Величие": Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес

Румен Радев заяви още, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, а диалогът разрушен

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Вие сте последни на тези консултации като най-малобройна парламентарна политическа сила. Но гласът на всяка партия, на всеки народен представител има значение. Вие стоите най-отзад и най-високо в пленарната зала и имате панорамен поглед върху работата в залата, която понякога се превръща и в медиаторска арена. Така президентът Румен Радев се обърна към представителите на партия "Величие", който дойдоха на последния кръг консултации в президентската институция.

Държавният глава ги попита дали има още живот в това Народно събрание и биха ли се ангажирали с работа за установяване на нова управленска конфигурация в рамките на този парламент.

"Вие положихте и значими усилия да разкриете манипулациите при последните парламентарни избори, които не ви допуснаха до полагащото ви се място в 51-вото Народно събрание. Така, че базирайки се на този ваш опит, какво според вас може и трябва да се предприеме, така че да повишим доверието към изборния процес", попита още Румен Радев.

"Може да сме малка парламентарна група, може най-малко да сме били в това Народно събрание, защото сме и най-дейни. Нашата позиция е най-добра - стоим най-отгоре, не най-отзад, а най-отгоре и виждаме всичко, което се случва. Освен това, гледаме да извършваме действия, за да провокираме и да видим по какъв начин реагира властта. Ние не сме политици, които да сме израсли в политическа среда. Виждаме, че средата не става за живот и поради тази причина решихме да се намесим в една среда, която виждаме че не работи", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

По думите на Михайлов, това Народно събрание не е легитимно още от неговия старт, защото това, което установи Конституционния съд от проверените секции в 47% има манипулации:

"Ние направихме проверка на 6000 секции по видеоматериали, при които установихме при 50% брутални нарушения. И за да има някаква сигурност в населението, че нещо наистина се прави в негова полза се би трябвало това видеонаблюдение да има после значение, когато на някой му се търси наказателна отговорност за промяна на вота на избирателите. Това е първото нещо, което трябва да се промени - видеонаблюдението трябва да е 100-процентово доказателство, за да знаят тези хора, че си играят със съдбите на цял един народ."

В края на консултациите с парламентарно представените политически сили президентът Румен Радев заяви, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта.

"Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия като "Величие" не бе допусната до полагащото ѝ се място в Народното събрание. Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при при гласуване и отчитане на гласовете, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултати и контролно преброяване на разписките", подчерта държавният глава.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Президентът заяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова година.

#консултациите при президента #президента Румен Радев #"Величие" #партия "Величие"

