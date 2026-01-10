Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“

Политическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп към острова, предаде ДПА.

В съвместно изявление петте партии в местния парламент Инатсисартута заявиха:

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани – искаме да бъдем гренландци.“

Политическите сили призоваха САЩ да спрат „презрителното си отношение“ и подчертаха, че бъдещето на страната трябва да се решава от самия гренландски народ.

Тръмп отново заяви, че САЩ трябва да действат, за да не допуснат Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров. Според него засиленото присъствие на руски и китайски кораби в региона е риск за сигурността.

Островът е част от Дания, която е член на НАТО. Датското правителство категорично отхвърли американските претенции.

Премиерът на Дания Мете Фредериксен предупреди, че евентуална атака срещу Гренландия би означавала край на НАТО и на световната система за сигурност след Втората световна война.