БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Запази
тръмп гренландия стане лесния начин стане трудния
Слушай новината

Политическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп към острова, предаде ДПА.

В съвместно изявление петте партии в местния парламент Инатсисартута заявиха:
„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани – искаме да бъдем гренландци.“

Политическите сили призоваха САЩ да спрат „презрителното си отношение“ и подчертаха, че бъдещето на страната трябва да се решава от самия гренландски народ.

Тръмп отново заяви, че САЩ трябва да действат, за да не допуснат Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров. Според него засиленото присъствие на руски и китайски кораби в региона е риск за сигурността.

Островът е част от Дания, която е член на НАТО. Датското правителство категорично отхвърли американските претенции.

Премиерът на Дания Мете Фредериксен предупреди, че евентуална атака срещу Гренландия би означавала край на НАТО и на световната система за сигурност след Втората световна война.

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
2
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
4
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)
6
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: По света

MTV спира няколко свои музикални канала
MTV спира няколко свои музикални канала
Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция Огромна колекция, посветена на Бриджит Бардо, е показана във Франция
Чете се за: 00:37 мин.
НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипаж от МКС
Чете се за: 00:55 мин.
Новините 09.01.2026 г. Новините 09.01.2026 г.
Чете се за: 05:30 мин.
Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България
Чете се за: 01:00 мин.
Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч Бурята „Горети“ удари Британските острови с ветрове до 160 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен Интензивният дъжд наводни улици в София, трафикът е затруднен
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ