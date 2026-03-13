БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Помпей разказва историята на разрушителното изригване на Везувий

Експозицията показва как древният град е бил унищожен преди почти 2000 години

изложба помпей разказва историята изригването вулкана везувий
Нова постоянна изложба в Помпей разказва подробно за изригването на вулкана Везувий през 79 г. сл. Хр., което унищожава древния град и отнема живота на хиляди хора.

Експозицията представя събитията момент по момент и показва гипсови отливки на жертви на трагедията. Изложени са 22 от най-добре запазените отливки, които показват как хората са се опитвали да избягат по улиците и към градските порти.

В изложбата могат да се видят и добре запазени останки от предмети и материали от онова време, които помагат на учените да възстановят какво точно се е случило в последните часове на града.

През 79 г. сл. Хр. Везувий изригва и покрива Помпей с няколко метра пепел и вулканични камъни. По време на изригването хората са застигнати от горещ облак пепел, който се втвърдява около телата им.

С вековете телата се разлагат и оставят кухини в пепелта. През XIX век археолозите започват да ги запълват с гипс, за да възстановят формата на хората в момента на трагедията.

Така се появяват известните гипсови фигури от Помпей – едни от най-впечатляващите археологически свидетелства за древната история.

