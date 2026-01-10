БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Първи пленум за годината за социалистите с очакване за трудни и важни решения за БСП. Накъде ще тръгне столетницата след оставката на кабинета, в който участваше с четирима министри?

Преди началото на заседанието на Националния съвет различни представители на партията очертаха приоритетите за конгреса и коментираха бъдещето на БСП.

Габриел Вълков - БСП: "Днес е важен ден - заседава национален съвет, на който ще свикаме конгрес на партията. Този конгрес е важен по три причини. Първо: да приеме политическа платформа на партията за предстоящите избори, да направи анализ от участието в Парламента и в правителството и трето - най-важното: да смени ръководството, защото БСП има нужда от нов път с нови лица, които вярвам, че заедно с новата платформа могат да върнат обратно БСП в първите редици в Парламента, където вярвам, че заслужава да бъде една лява партия. В момента партията е обединена и вървим към един обединителен конгрес."

Калоян Паргов - БСП: "В момента конгрес има опасност да хвърли партията във вътрешна междуособица - характерни са за БСП и знаете драматургията на БСП в последните 35 години. Това е най-големият страх. Моят личен страх. Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки лидер и това е драмата на всеки един лидер от последните 35 години. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може. Но трябва да кажем, че оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори."

Борислав Гуцанов - социален министър в оставка: "Аз мисля, че най-разумното е да има конгрес, защото събирайки конгреса - това е колективната мисъл на партията."

БНТ: "Трябва ли нов председател да поведе БСП към предсрочните избори?"

"Това са решения на конгреса. Да не слагаме каруцата пред коня. Но че трябва да има сериозен анализ и да покажем, че сме чули хората от протестите."

Иван Петков - депутат от БСП: "Ако не сменим това ръководство, ако не сменим този председател, не знам с какви очи ще излезете пред обществото. Обществото, което свали този кабинет. Кабинет, в който ни вкара това ръководство и много пъти лъга и този национален съвет."

#БСП #пленум

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
1
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
2
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
4
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения, клиники и лаборатории (СНИМКИ)
6
Новата детска болница в Бургас ще разполага с общо 26 отделения,...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: Политика

Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро
Чете се за: 00:47 мин.
ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка ПГ на "ДПС - Ново начало" проведе срещи, свързани със закона за максималната надценка
Чете се за: 02:40 мин.
Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта Габриел Вълков: БСП стана безгласен партньор във властта
Чете се за: 01:45 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник Президентът Радев връчва мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС в понеделник
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“ Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Кочани отдава мълчалива почит на жертвите от пожара в Швейцария
Чете се за: 01:45 мин.
По света
160 машини са в готовност да почистват София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време в 20 области
Чете се за: 00:35 мин.
Деца
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ