Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството

Първи пленум за годината за социалистите с очакване за трудни и важни решения за БСП. Накъде ще тръгне столетницата след оставката на кабинета, в който участваше с четирима министри?

Преди началото на заседанието на Националния съвет различни представители на партията очертаха приоритетите за конгреса и коментираха бъдещето на БСП.

Габриел Вълков - БСП: "Днес е важен ден - заседава национален съвет, на който ще свикаме конгрес на партията. Този конгрес е важен по три причини. Първо: да приеме политическа платформа на партията за предстоящите избори, да направи анализ от участието в Парламента и в правителството и трето - най-важното: да смени ръководството, защото БСП има нужда от нов път с нови лица, които вярвам, че заедно с новата платформа могат да върнат обратно БСП в първите редици в Парламента, където вярвам, че заслужава да бъде една лява партия. В момента партията е обединена и вървим към един обединителен конгрес."

Калоян Паргов - БСП: "В момента конгрес има опасност да хвърли партията във вътрешна междуособица - характерни са за БСП и знаете драматургията на БСП в последните 35 години. Това е най-големият страх. Моят личен страх. Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки лидер и това е драмата на всеки един лидер от последните 35 години. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може. Но трябва да кажем, че оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори."

Борислав Гуцанов - социален министър в оставка: "Аз мисля, че най-разумното е да има конгрес, защото събирайки конгреса - това е колективната мисъл на партията."

БНТ: "Трябва ли нов председател да поведе БСП към предсрочните избори?"

"Това са решения на конгреса. Да не слагаме каруцата пред коня. Но че трябва да има сериозен анализ и да покажем, че сме чули хората от протестите."

Иван Петков - депутат от БСП: "Ако не сменим това ръководство, ако не сменим този председател, не знам с какви очи ще излезете пред обществото. Обществото, което свали този кабинет. Кабинет, в който ни вкара това ръководство и много пъти лъга и този национален съвет."