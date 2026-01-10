Спомен за Дейвид Боуи - къщата от детството му е отвори врати за фенове

Къщата, в която е израснал Дейвид Боуи, ще бъде реставрирана и отворена за посещения.



Сградата в югоизточен Лондон е мястото, където Боуи живее до 20-годишна възраст.

Благотворителна организация за опазване на културното наследство на Лондон съобщи, че е придобила сградата и ще я отвори за посещения през 2027 година.

Планира се в нея да бъдат показани архивни материали, както и да стане място за различни творчески работилници.

Новината дойде в навечерието на днешната годишнина от смъртта на изпълнителя на 10 януари 2016 година.