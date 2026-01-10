Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, който подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.

„Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно“, подчерта председателят Росен Карадимов.

Той допълни, че този резултат е очакван заради мащабната предварителна работа на институциите.

"Работата, която беше свършена зад кадър от изпълнителната власт, от НАП, КЗП и от нас като регулаторен орган, беше много и беше очевадно, че ще даде резултат“.

Председателят на КЗК обясни, че още преди въвеждането на еврото е избран подход, основан на анализ и диалог, а не на показни репресивни действия.

„Битуваха две философии – едната беше КЗК като отряд за борба с организираната престъпност рязко да влезе да прави проверки и да налага глоби, другата философия беше да влезем със спокоен секторен анализ“, каза Карадимов.

По думите му този анализ, започнал още през лятото, е бил насочен към т.нар. модерна търговия и е разкрил сериозни структурни проблеми.

„Анализът показа тежки деформации в сектора на храните, неравноправно положение в преговорите между производителите и търговските вериги“, посочи той. Карадимов уточни, че „големите надценки, за които говорихме, са за сметка на производителя, а не за сметка на потребителя“.

КЗК е дала тримесечен срок – до 10 февруари – за въвеждане на нормативни правила и регулиране на отношенията в сектора.

„Целият бизнес стои зад нас в момента. За първи път целият бизнес в сферата на храните плътно подкрепя КЗК“, заяви Карадимов и добави, че се среща „огромно разбиране и от страна на търговските вериги“.

По отношение на крайните цени председателят на КЗК подчерта, че е избран внимателен подход. „Когато става дума за крайните цени, преценихме, че формата на диалог е по-удачната“, заключи той.