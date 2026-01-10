БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
росен карадимов
Слушай новината

Преходът към еврото в първите му 10 дни протича спокойно и без сътресения, въпреки предварителните апокалиптични прогнози. Това заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, който подчерта, че плавното въвеждане е резултат от сериозната предварителна работа на институциите и от избрания подход на диалог и секторен анализ, а не на внезапни репресивни проверки.

„Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно“, подчерта председателят Росен Карадимов.

Той допълни, че този резултат е очакван заради мащабната предварителна работа на институциите.

"Работата, която беше свършена зад кадър от изпълнителната власт, от НАП, КЗП и от нас като регулаторен орган, беше много и беше очевадно, че ще даде резултат“.

Председателят на КЗК обясни, че още преди въвеждането на еврото е избран подход, основан на анализ и диалог, а не на показни репресивни действия.

„Битуваха две философии – едната беше КЗК като отряд за борба с организираната престъпност рязко да влезе да прави проверки и да налага глоби, другата философия беше да влезем със спокоен секторен анализ“, каза Карадимов.

По думите му този анализ, започнал още през лятото, е бил насочен към т.нар. модерна търговия и е разкрил сериозни структурни проблеми.

„Анализът показа тежки деформации в сектора на храните, неравноправно положение в преговорите между производителите и търговските вериги“, посочи той. Карадимов уточни, че „големите надценки, за които говорихме, са за сметка на производителя, а не за сметка на потребителя“.

КЗК е дала тримесечен срок – до 10 февруари – за въвеждане на нормативни правила и регулиране на отношенията в сектора.

„Целият бизнес стои зад нас в момента. За първи път целият бизнес в сферата на храните плътно подкрепя КЗК“, заяви Карадимов и добави, че се среща „огромно разбиране и от страна на търговските вериги“.

По отношение на крайните цени председателят на КЗК подчерта, че е избран внимателен подход. „Когато става дума за крайните цени, преценихме, че формата на диалог е по-удачната“, заключи той.

#росен карадимов #КЗК #сигнали #евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
4
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
6
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: България и еврото

Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места "Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
Чете се за: 04:07 мин.
Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените Проверките заради еврото: Масово паркингите в страната вдигат необосновано цените
Чете се за: 02:45 мин.
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
Чете се за: 00:42 мин.
Над 1000 сигнала за завишени цени подадени към данъчните за четири дни Над 1000 сигнала за завишени цени подадени към данъчните за четири дни
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Кулата - Промахон" отново е затворена за камиони "Кулата - Промахон" отново е затворена за камиони
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Кой ще добива венецуелски петрол? Кой ще добива венецуелски петрол?
Чете се за: 01:20 мин.
Латинска Америка
Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След убийството на жена в САЩ - протестите срещу имиграционните...
Чете се за: 00:50 мин.
САЩ и Канада
В разгара на зимата: Проблеми със снегопочистването във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ