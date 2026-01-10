След убийството на жена в САЩ - протестите срещу имиграционните служби продължават

Продължават протестите след убийството в сряда на 37-годишна жена от агент на митническата и имиграционна служба в Минеаполис.



Жители на мегаполиса организираха шумна демонстрация пред хотели, в които са настанени агенти на службата. Протестиращите скандираха "Няма правосъдие, няма мир".

Белият дом публикува в социалните медии ново видео от инцидента. То е заснето с мобилния телефон на служителя, произвел фаталния изстрел. В него се чува как жената казва "Няма проблем, приятел, не съм ти ядосана“ – едни от последните й думи преди той да открие огън.

Властите в Минесота започват свое наказателно разследване на инцидента.