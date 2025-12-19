"Гостите на Банско Филм Фест 2023": Марчин Томашевски, който преодолява страха от високото и се превръща в успешен катерач

В епизод 11 на рубриката "Гостите на Банско Филм Фест" ви срещаме с полския катерач Марчин Томашевски, известен още като Йети.

По професия геодезист, специалист във високопланинското катерене, част от националния отбор на Полша по алпинизъм, планински фотограф, инструктор по катерене, автор на книги, занимава се дори с дизайн на планинска екипировка. Решен да пренесе стотици тонове скала до родния си град Бук, близо до Щечин, за да направи стена за катерене от естествен материал.

В презентацията си в Банско през 2023 година Томашевски разказа за своето пътуване до западния бряг на Гренландия по време на календарната зима, където той и друг катерач Павел Хаудас планират да създадат първия по рода си катерачески маршрут по това време на годината.

"Първо бих искал да благодаря за поканата на този фестивал. Чувствам се много добре тук, тъй като усещам, че има голям интерес към полската катерачна култура. Виждам, че нещата тук и у нас са сходни, така че се чувствам почти като у дома. Името ми е Марчин Томашевски, но ме наричат Йети. Този псевдоним дойде, тъй като странях от хората и обичах да се катеря през нощта. Бях на около 14 години и имах страх от високото, който исках да преодолея. Освен това се занимавах и с бойни изкуства и много исках да меря сили с противника, докато не осъзнах, че най-големият ми противник съм самият аз", започна разказа си полякът.

Противно на очакванията Марчин Томашевски всъщност не израства близо до планината, напротив. А срещата му с природата го спасява от лош път, по който много лесно е можел да поеме, признава той.

"Точно там е проблемът. Аз живея в Щечин, което е на другия край на Полша горе, край морето. И за да стигна планините трябваше да пътувам с влак някъде около 10 часа. Но като бях малък, растях в тези сиви бетонни квартали, детството ми протече във входа, през който се влизаше в моя блок. Не виждах пред себе си абсолютно никаква перспектива за развитие. Имаше даже много големи предпоставки да се превърна в хулиган. Но по едно време ме поканиха в така наречения харцерски отряд на лагер в планините и всъщност така започна всичко. Още с първото изкачване усетих предизвикателството и разбрах, че това е нещо, с което искам да се занимавам", разкри той.

Марчин е бил на много места по света, но както всеки катерач, си има своите любими.

"Тези места са разхвърлени в целия свят. Най-добрите са в Гренландия, Бафинова земя и Хималаите. В Хималаите, например, много обичам една от най-трудните високи стени – Транго Тауър. Преминаването на Транго Тауър ни отне 21 дни. Използвахме висящи легла за бивакуване. И мога да се похваля, че това изкачване беше отличено с всички възможни награди", сподели катерачът.

Предизвикателството е движеща сила за Марчин Томашевски. Той е в основата на неговия стил и философия на катерене.

"Обичам много трудни стени, на които мога да прекарам много дълго време. Разбира се това са стени, които се намират в най-отдалечените кътчета. А също места, на които никой не е бил, не е катерил. Първоначално се катерех сам, след това започнах с партньори, но те не са постоянни. Сменят се, тъй като всеки един от нас си поставя различни цели в живота. Напоследък предпочитам да катеря с партньори, защото така имам и приятна компания", обясни Марчин.

Освен катерене Марчин Томашевски, всъщност има много разнородни интереси и занимания.

"В един момент си дадох сметка, че поведението ми е егоистично. Т.е. аз получавам всичко от планините, но не давам нищо на хората. Започнах с писане на приказки. Занимавам се също така с дизайн на дрехи и на бижута. Пиша и учебници, специални наръчници за катерачи. До сега съм издал две книги, предназначени специално за хората от моята сфера. Те са отражения на моя опит и в тях съм изложил всичко, което съм разбрал и научил в продължение на 25 години през моя катерачен стаж. Участвам и в много благотворителни акции, като в центъра на вниманието ми са децата и техните потребности", разказа той.

"Имам желанието да предавам своя опит, но за съжаление живеем в времена, в които авторитетите не са много уважавани. Но въпреки всичко, смятам, че всички, които биха искали да получат някакви знания от мен и да споделя своя опит с тях, винаги ще съм готов да го направя", завърши разказа си Марчин Томашевски.

Вижте епизода във видеото!