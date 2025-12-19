Спомен за Боян Радев

Боян Радев трябва да бъде запомнен като флагман на българския спорт. Той беше патриарх на българското изкуство. Около това мнение се обединиха приятелите на легендарния борец, фотографът Бончук Андонов и реставраторът Емил Чаушев, които гостуваха в студиото на "Денят започва".

Те двамата разказаха какво ги свързва с големия български спортист и ценител на изкуството Боян Радев, който си отиде от този свят на 83-годишна възраст.

"Аз като малко дете или като юноша съм копнеел да се докосна под някаква форма до него. Защото тогава имената на Боян Радев, на Ненчо Христов, на Боян Коцев, на известните наши спортисти, на Ваня Войнова, те бяха лидери не само в своя спорт, а в целия български спорт. Те показваха какво е бъдещето на българския спорт по онова време", сподели Бончук Андонов.

"Според мен, героите описват времената, защото герои се появяват в едно време, в друго време, ще има герои след следващото време. Героите в борбата едно време се раждаха на село, ако трябва да сме най-точни. Израстваха в здрав селски дух, сред бита на селото, бита на семейството, научиха се на труд от малки и впоследствие това не беше проблем да бъдат възпитани като спортисти", добави фотографът.

Емил Чаушев разказа за първата си среща с Боян Радев.

"Запознах се с Боян преди доста години, може би началото на 80-те години, тогава бях реставратор в Националната галери. Той дойде с едни картини, оправихме картините и оттам започна едно приятелство, което продължи до този момент. Той беше едно олицетворение на един патриарх на българското изкуство. В момента, в който се докоснах до него и до това, което той правеше, изпитвах едно огромно уважение", сподели реставраторът.

"Той беше невероятен спортист. Това всички го знаят. Но и невероятен ценител. Той трепереше през всеко едно произведение, което успеше да намери, да закупи. Трепереше пред него. Докато не дойде да го донесе, да се реставрира, да се оправи, вече да го сложи в колекция", разкри Чаушев.

"Човек не се ражда нито художник, нито ценител, колекционер. Това се прави с времето. Това се случва с времето. Аз го познавам от мига, в който той започна да трупа тази колекция. Да бъде в достъп с изкуството. Нямаше един миг спокойствие при него", добави Емил Чаушев.

"Боян беше пленен от изкуството. Боян след борцовия си период в близостта с хора на културата и изкуството му показа пътя, по който той трябва да върви. Аз смятам, че неговият път на човек колекционер и събирач на тези неща е предопределен. Искам да разсея един мит, който се говори за него, че едва ли не той притискал художниците, за да притежава тяхни картини", обясни Андонов.

Андонов и Чаушев споделиха още, че Боян Радев е бил заобиколен от много приятели.

"Много хора, освен че го обичаха и тачеха, той самият проявяваше към тях любов. Аз за да стана негов приятел, години наред той ме е държал леко встрани с известна доза съмнения, но когато разбра, че аз съм човек, който обичам борбата, живея заедно с тях, ми се довери безпределно, за да бъдем заедно с него", разказа фотографът.

Бончук Андонов сподели, че най-вероятно поклонението пред легендата на българския спорт ще се състои в понеделник, 22 декември на Националния стадион "Васил Левски".

