Полярна мечка осинови чуждо мече

Чете се за: 00:42 мин.
По света
Учени в Канада са заснели видео с грижовната майка

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изследователи в Северна Канада наблюдаваха рядък случай на полярна мечка, осиновила чуждо мече.

Учените са заснели видеоклип как мечка, която през тази пролет е имала само едно мече, сега се грижи и за още едно, което няма ушни марки. Това се случва сравнително рядко.

За последните 45 години учените са установили само 13 такива случая в популацията, която изследват. Двете мечета са на 10 и 11 месеца и се предполага, че ще останат с майката докато станат на две години и половина.

#осиновено мече #полярна мечка #Канада

