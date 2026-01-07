БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Още
Запази
тридесет години появата играчката тамагочи привлича фенове
Снимка: unsplash.com/
Слушай новината

Тамагочитата - електронните играчки от Япония, предизвикаха фурор в училищните дворове през 90-те години на миналия век. Сега, отбелязвайки своята 30-годишнина, тези виртуални животинки все още привличат младежи, които обичат ретро стила, или носталгични родители, предаде АФП.

Според производителя им, откакто са пуснати в продажба, по света са продадени над 100 милиона тамагочита - виртуални домашни любимци, които трябва да се хранят и да се обгрижват, за да не загинат.

Специална изложба, която беше открита в Токио, проследява еволюцията на тези играчки, преминала от подскачащи пикселизирани черно-бели герои до цветни екрани с безжична връзка, като същевременно предлага поглед и към различните производни продукти.

Прикачени към ключодържатели, тамагочитата, чието наименование е комбинация от японските думи за "яйце" и "часовник", са се превърнали в моден аксесоар за младите хора през последните години, отбелязват от компания, която ги продава в около 50 страни.

Въпреки че продажбите спадат само няколко години след появата им, сега тамагочитата преживяват своето възраждане. Продажбите на продукти на бранда, с изключение на видеоигрите, са се увеличили приблизително седем пъти през петте години след 2019 г., посочва компанията, която миналото лято пусна на пазара 37-ата версия на играчката.

Тамагочито е доста взискателно - тези дигитални животинки, които трябва да бъдат хранени, обгрижвани и почиствани, когато се изходят на виртуалния под, растат благодарение на грижите на своите стопани, но могат да умрат, ако бъдат пренебрегнати.

#Тамагочи #технологии

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Любопитно

Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва
Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва
След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени
Чете се за: 02:22 мин.
"Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени "Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени
Чете се за: 02:35 мин.
Светещите води край Тасмания се дължат на климатичните промени Светещите води край Тасмания се дължат на климатичните промени
Чете се за: 02:27 мин.
Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло" Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло"
Чете се за: 03:20 мин.
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ