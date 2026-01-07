30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове

Тамагочитата - електронните играчки от Япония, предизвикаха фурор в училищните дворове през 90-те години на миналия век. Сега, отбелязвайки своята 30-годишнина, тези виртуални животинки все още привличат младежи, които обичат ретро стила, или носталгични родители, предаде АФП.

Според производителя им, откакто са пуснати в продажба, по света са продадени над 100 милиона тамагочита - виртуални домашни любимци, които трябва да се хранят и да се обгрижват, за да не загинат.

Специална изложба, която беше открита в Токио, проследява еволюцията на тези играчки, преминала от подскачащи пикселизирани черно-бели герои до цветни екрани с безжична връзка, като същевременно предлага поглед и към различните производни продукти.

Прикачени към ключодържатели, тамагочитата, чието наименование е комбинация от японските думи за "яйце" и "часовник", са се превърнали в моден аксесоар за младите хора през последните години, отбелязват от компания, която ги продава в около 50 страни.

Въпреки че продажбите спадат само няколко години след появата им, сега тамагочитата преживяват своето възраждане. Продажбите на продукти на бранда, с изключение на видеоигрите, са се увеличили приблизително седем пъти през петте години след 2019 г., посочва компанията, която миналото лято пусна на пазара 37-ата версия на играчката.

Тамагочито е доста взискателно - тези дигитални животинки, които трябва да бъдат хранени, обгрижвани и почиствани, когато се изходят на виртуалния под, растат благодарение на грижите на своите стопани, но могат да умрат, ако бъдат пренебрегнати.