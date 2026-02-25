БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предмети от филмите "Челюсти" и "Междузвездни войни" ще бъдат продадени на търг в Лос Анджелис

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
Сред всички общо 1550 предмета има и такива от лентите „Терминатор“ и „Гладиатор“

Снимка: pixabay.com
Харпунът, използван в хита на Стивън Спилбърг „Челюсти“, и светещата глава на хуманоидния робот C-3PO от „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“ са сред над 1550 предмета, свързани с филми и телевизия, които се продават на търг, предаде Ройтерс. Включени са и предмети от класики като „Терминатор“ и „Гладиатор“.

Очакваната цена, която могат да достигнат, е около 9 милиона щатски долара.

Търгът, организиран от „Пропстор“, ще се проведе от 25 до 27 март в Лос Анджелис.

Главата на хуманоида C-3PO е един от водещите артикули, като се оценява на между 350 000 и 700 000 щатски долара. Харпунът, използван от героите Куинт и Мат Хупър в трилъра „Челюсти“, който отбеляза 50-годишнината си миналата година, се очаква да бъде продаден за от 250 000 до 500 000 щатски долара. Въдицата на Куинт също е част от предложените за продажба предмети, с приблизителна стойност от 75 000 до 150 000 щатски долара, отбелязва Ройтерс.

„Имаме много емблематични предмети от историята на киното и телевизията“, каза Ибрахим Фарадж от „Пропстор" за Ройтерс. По думите му „предмети от „Челюсти“ никога не се появяват на пазара и това е наистина чудесна възможност за феновете и колекционерите да се сдобият с нещо“.

Якето на Арнолд Шварценегер от „Терминатор“, каските от „Гладиатор“ и картата на мародерите от „Хари Потър и затворникът от Азкабан“ също ще бъдат пуснати в продажба.

Последната магическа карта на училището „Хогуортс“, подарена на Хари от близнаците Фред и Джордж Уизли във филма от 2004 г., е с първоначална оценка между 40 000 и 80 000 щатски долара. Тя „е един от най-обичаните реквизити от цялата поредица“, каза Фарадж. „Всичко е направено на ръка. Много е сложна... отваря се, има няколко клапи... Така че е нещо, което би отнело много време да се създаде, и просто няма много такива“.

