ИЗВЕСТИЯ

Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Тейлър Суифт е най-продаваният артист за 2025 година в глобален мащаб

от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
Това е четвърта поредна година и общо шести път, в който изпълнителката печели наградата

тейлър суифт аланис морисет получат залата славата авторите песни
Американската поп звезда Тейлър Суифт беше обявена за най-продавания артист в глобален мащаб за 2025 г., съобщи международната организация на музикалната индустрия IFPI. Това е четвърта поредна година и общо шести път, в който 36-годишната изпълнителка печели наградата.

Успехът ѝ беше допълнително засилен от издаването през октомври на последния ѝ албум „The Life of a Showgirl“, който постави няколко рекорда в стрийминг платформите, както и от премиерата на документална поредица за рекордното ѝ турне The Eras.

„2025 г. беше още една забележителна година за Суифт, водена от изключителна глобална ангажираност в стрийминг, физически и дигитални формати с излизането на нейния 12-и албум и документалния филм за турнето ѝ“, посочват от IFPI.

Организацията, която представлява световната звукозаписна индустрия, отбелязва, че Суифт е печелила най-голямата им годишна награда толкова пъти, колкото всички останали артисти взети заедно през последните десет години.

IFPI присъжда отличието „Глобален артист на годината“ въз основа на общите световни продажби през календарната година, включително стрийминг, дигитални изтегляния и физически носители, като се отчита цялото творчество на изпълнителя.

На второ място се нарежда корейската група Stray Kids – най-високото им класиране досега и трета поредна година в глобалния топ пет. Пуерториканският изпълнител Bad Bunny заема пета позиция – шеста поредна година в класацията.

Американският рапър Tyler, The Creator дебютира в подреждането на 12-о място, като от IFPI отбелязват силните му продажби на винил. Японската рок група Mrs. Green Apple също влиза за първи път в класацията – една позиция след него, благодарение на успеха на юбилейния им албум „10“.

#четвърта поредна година #продажби #артист #тейлър суифт

Птичият грип застрашава фауната на Антарктида
Птичият грип застрашава фауната на Антарктида
604 млади лекари положиха Хипократова клетва: Разказ от първо лице за трудния път на медицината 604 млади лекари положиха Хипократова клетва: Разказ от първо лице за трудния път на медицината
Тони Димитрова и Костадин Филипов с нова песен - "Ноември" Тони Димитрова и Костадин Филипов с нова песен - "Ноември"
Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба
Над 600 млади лекари положиха Хипократова клетва Над 600 млади лекари положиха Хипократова клетва
500 ресурсни кабинета в помощ на децата със специални образователни потребности 500 ресурсни кабинета в помощ на децата със специални образователни потребности
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
По света
