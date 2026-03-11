Отличниците, за които не говорим: Деца от уязвими групи с отлични постижения в НВО

Шест училища с ученици от уязвими групи имат отлични резултати от Националното външно оценяване миналата година. Децата в тези училища са от общности, в които няма достъп до частни уроци и липсва подкрепа у дома. Училищата бяха представени от Фондация "Заедно в час", а директори и учители разказаха как са преобърнали негативната статистика.

Едно от шестте училища е ОУ "Георги С. Раковски" в търговищкото село Голямо Ново. То се прочу с това, че две поредни години успехът му от Националното външно оценяване след 7-и клас беше слаб две. Сега обаче училището вече е с добри резултати. За да се случи това, дошла подкрепа от ромски студенти, направена била театрална група и още.

Теодора Крумова, програмен директор на Център "Амалипе": "Учителят по български език започна да пише с тях, да споделят своите истории за доброто.Това са деца, които са с майчин език не български. Първо беше едно изречение, после стана един абзац…И така без да се усетят, без да го осъзнаят като скучно... написаха този страхотен учебник по доброта. И резултатът беше, че резултатите им на НВО бяха средни за област Търговище. Ясмина, 7-и клас, ОУ "Георги С. Раковски", с. Голямо Ново: "Искам да уча, искам да си завърша училището, защото не искам да съм домакиня, искам да съм самостоятелна." Беркай, 5-и клас, ОУ "Георги С. Раковски", с. Голямо Ново: "В моята професия математиката е много важна - аз искам да съм строител с фирма и да строя къщи."

Днес от "Заедно в час" представиха изследването "Отличниците, за които не говорим". +++От фондацията са открили шест училища в страната с ученици от уязвими групи, които имат много добри постижения. +++ От резултатите по български език и литература се вижда, че през 2025-та тези шест училища имат средно 45 точки срещу едва 28 за другите с предимно ромски деца. Къде се крие успехът?

Йоханна Цветанова, учител по български език и литература в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Горни Дъбник: "Постига се с дейности, които ангажират истински децата. Не дейности, които са да назубриш нещо и да го възпроизведеш, а нещо, което децата да сътворят, да усетят, да докоснат… когато детето създаде нещо само, след това то ми казва: "Госпожо, може ли да го покажа на директорката, може ли всички учители да го видят."

Резултатите по математика са още по-добри. Шестте училища имат средно 56 точки в сравнение с 43 за цялата страна. Днес стана дума и за пречките, които се преодоляват, за липсата на средства и дори на дрехи и обувки.

Атанас Атанасов, образователен медиатор и учител в ОУ "Иван Вазов", с. Устрем: "Изпращат ни добри хора от цяла България дрехи, обувки и децата свикнаха, които имат повече, да донесат за свои връстници. Събираме ги в библиотеката в един кът, вземаме и нямаме мокро дете, така да го наречем."

На пръв поглед успехите изглеждат дребни и незначителни. Но шестте училища са в места без достъп до частни уроци, без библиотеки, музеи и театри, без достатъчно положителни примери и без възрастни вкъщи, които да обърнат внимание на уроците. Места, където училището е единственият начин за прекъсване на цикъла на бедността.