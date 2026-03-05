Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет за учебната 2026/2027 година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Началото ѝ бе от 8:30 ч. на 4 март. Крайният срок е в 17:00 ч. на 31 март за първата кандидатстудентска сесия и в 17:00 ч. на 1 юни за втората кандидатстудентска сесия, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия се осъществява само онлайн в страницата на Софийския университет на адрес: https://online.uni-sofia.bg.

Първата изпитна сесия ще се състои на 18, 19 и 26 април, а втората - на 6, 7, 13, 14, 20 и 21 юни.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8:30 ч. на 12 юни до 17:00 ч. на 2 юли. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на университета - http://www.uni-sofia.bg.

На 9 юли 2026 г. ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Резултатите от втория и окончателен етап на класирането ще бъдат оповестени на 21 юли.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания на Софийския университет може да бъде намерена на страницата на университета: www.uni-sofia.bg и във Фейсбук профила на висшето училище.

За учебната 2026/2027 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми.

От следващата академична година Софийският университет разкрива две нови бакалавърски програми. Програмата „Начална училищна педагогика и религия“ ще бъде част от специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата. Нова бакалавърска програма „Методика на чуждоезиковото обучение - корейски език“ с изнесено обучение във филиала в Бургас ще бъде разкрита във Факултета по класически и нови филологии.

