Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва

Чете се за: 01:50 мин.
Методът е чрез извличане на материал от рисунки, поели част от потта и кожата на твореца

Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва
Международен научен екип по проекта Leonardo da Vinci DNA Project (LDVP) работи вече 12 години, за да идентифицира ДНК на Леонардо да Винчи. Учените са анализирали проби от рисунката "Младенеца", за да проверят дали върху нея може да има биологични следи от самия Леонардо.

Предварителните резултати показват, че откритите Y-хромозомни последователности съвпадат с генетична линия, свързана с Тоскана - региона, където е роден Леонардо. Това обаче не е доказателство, че ДНК е неговата, защото няма потвърдена проба от останките му и той няма преки потомци.

"Установяването на недвусмислена идентичност е изключително сложно", съгласява се Дейвид Карамели от LDVP, антрополог и специалист по древна ДНК в Университета на Флоренция.

Затова учените сравняват ДНК с живи мъжки потомци по бащина линия и търсят възможни следи по произведенията му и по предполагаеми косми. Целта е да се събере достатъчно надеждна ДНК, която да позволи да се установява автентичността на спорни произведения.

Търсенето на ДНК на Леонардо е като опитна площадка за "артеомиката" – нововъзникваща област, която може да промени начина, по който светът на изкуството удостоверява и защитава най-ценните си обекти. Днес решенията за авторството зависят от експертното мнение, например за това с какви движения на четката е нарисувана дадена картина. ДНК и други биологични следи обаче скоро ще могат да подкрепят субективното възприятие на експертите.

