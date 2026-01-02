Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реномираният институтът "Пантон" обяви, че бял цвят, дефиниран като "облачно бяло", но също и като "танцуващ сред облаците" или "облачен танцьор", ще бъде цветът на 2026 г., предаде АНСА.

"Това е един неутрален бял нюанс, който поражда спокойствие, яснота на мисълта и на погледа, който помага на хората да си поемат образно казано творчески дъх в един свят, пълен с шумотевица", така институтът аргументира избора си на цвят за догодина.

Новината е придружавана от кадър, показващ жена, облечена в бяло, която гледа със замечтан поглед към небе, пълно с облаци.

Традицията институтът да избира цвят на годината датира от 1999 г. Определеният за цвят на годината се използва после в облеклата, в дизайна, в развлекателната индустрия и дори в кулинарията.

"Белият нюанс, който сега се превръща в цвят на идната година, е покана към хората да поемат към нови пътища и да мислят по нов начин", аргументира се Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института "Пантон".

Тя отхвърли предположенията, че избраният цвят за идната година има нещо общо с етносите и расите.

"В този момент на трансформация, когато преосмисляме бъдещето си и мястото си в света, този дискретен бял нюанс обещава яснота. Какофонията, която ни заобикаля, е станала непоносима, което затруднява чуването на гласовете на вътрешното ни Аз. Като съзнателно изявление за опростяване, белият нюанс, който избрахме за цвят на годината, подобрява концентрацията ни, освобождавайки ни от разсейването на външните влияния", заяви тя.

"Подобно на празното платно, този цвят символизира нашето желание за ново начало. Отстранявайки пластовете на остарялото мислене, ние отваряме вратата към нови подходи. Цветът отваря пространство за творчество, позволявайки на въображението ни да се развихри, така че да се появят и оформят нови прозрения и смели идеи", казва Лори Пресман, вицепрезидент на института "Пантон".

За екипа от експерти на института всичко се пречупва през призмата на цвета - програмата на института се стреми да подчертае как това, което се случва в нашата макрокултура в даден момент, се изразява чрез езика на цвета, поясни Пресман.

За да изберат цвета на годината, те анализират актуалните културни, политически и стилови референции, определят цветовата гама и след това се фокусират върху точния нюанс, като обръщат специално внимание и на неговото име.

Името на цвета е от решаващо значение.

"В момента, в който чуете име, описващо цвят, веднага си представяте образ", допълни Пресман.

#облачно бяло #цвят на 2026

