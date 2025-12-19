Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години

След многочасови преговори лидерите на страните от ЕС постигнаха тази нощ споразумение за предоставянето на 90 милиарда евро заем за Украйна за следващите две години.

Финансирането ще бъде осигурено чрез европейски безлихвен заем от капиталовите пазари, а Украйна ще трябва да върне средствата, само ако получи репарации от Русия. Ако това не стане, заемът ще бъде покрит със замразените в Европа руски активи. Унгария, Чехия и Словакия отказаха да участват в осигуряването на гаранции за заема.

Първоначалното предложение за използването на замразените руски активи за предоставянето на репарационен заем за Украйна беше отхвърлено от Белгия и няколко други държави. Руските активи в Европа обаче ще останат замразени в дългосрочен план. Компромисното предложение за заем от капиталовите пазари беше приветствано от по-голямата част от европейските лидери.