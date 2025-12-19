БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна ще трябва да върне средствата, само ако получи репарации от Русия

Снимка: БТА
След многочасови преговори лидерите на страните от ЕС постигнаха тази нощ споразумение за предоставянето на 90 милиарда евро заем за Украйна за следващите две години.

Финансирането ще бъде осигурено чрез европейски безлихвен заем от капиталовите пазари, а Украйна ще трябва да върне средствата, само ако получи репарации от Русия. Ако това не стане, заемът ще бъде покрит със замразените в Европа руски активи. Унгария, Чехия и Словакия отказаха да участват в осигуряването на гаранции за заема.

Първоначалното предложение за използването на замразените руски активи за предоставянето на репарационен заем за Украйна беше отхвърлено от Белгия и няколко други държави. Руските активи в Европа обаче ще останат замразени в дългосрочен план. Компромисното предложение за заем от капиталовите пазари беше приветствано от по-голямата част от европейските лидери.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "С голямо удоволствие мога да кажа: Успяхме! Постигнахме споразумение за посрещане на финансовите нужди на Украйна за следващите две години."

Антонио Коща - председател на Европейския съвет: "Одобрихме решение да предоставим на Украйна 90 милиарда евро заем, подкрепен от бюджета на ЕС. Украйна ще изплати този заем, едва след като Русия плати репарации. Съюзът си запазва правото да използва обездвижените активи за изплащане на този заем."

#заем за Украйна #помощ за Украйна #среща на лидерите на ЕС

