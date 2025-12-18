Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим

Броени дни преди Коледа в селото на белобрадия старец - Рованиеми, кипи трескава подготовка за празника.

Опаковат се последните подаръци.

Елените се стягат за дългия път.

А посланието на Дядо Коледа за тази година е за сближаване и единство.

Дядо Коледа: "Весела Коледа. В годините Коледа е събирала заедно приятели и семейства, села и градове, дори народи и хора през граници. Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим на Коледа и надявам се всеки ден. Надявам се, че тази Коледа всички ще си спомнят, че имаме един свят, един общ дом. Нека си отделим време да помислим как Коледа може да ни сближи, как можем да живеем в мир заедно. Весела и мирна Коледа".