Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР...
Чете се за: 01:17 мин.
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим

Емилия Запартова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Опаковат се последните подаръци, елените се стягат за дългия път

Броени дни преди Коледа в селото на белобрадия старец - Рованиеми, кипи трескава подготовка за празника.

Опаковат се последните подаръци.

Елените се стягат за дългия път.

А посланието на Дядо Коледа за тази година е за сближаване и единство.

Дядо Коледа: "Весела Коледа. В годините Коледа е събирала заедно приятели и семейства, села и градове, дори народи и хора през граници. Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим на Коледа и надявам се всеки ден. Надявам се, че тази Коледа всички ще си спомнят, че имаме един свят, един общ дом. Нека си отделим време да помислим как Коледа може да ни сближи, как можем да живеем в мир заедно. Весела и мирна Коледа".

#Дядо Коледа #Коледа

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента
Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ)
Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ)
Празничната премяна във Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски
Чете се за: 01:20 мин.
Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година
Чете се за: 01:27 мин.
Варна посреща празниците с много светлина и настроение
Чете се за: 00:20 мин.
Коледа в Япония: Стотици хиляди лампички осветиха Токио
Чете се за: 00:35 мин.

Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел: Ще бъде ли отпуснат заем за Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Разкриха отвличане на мъж заради финансови облаги
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Нов протест в центъра на София
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
На консултациите при президента: От АПС и МЕЧ смятат, че този...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Делян Пеевски освободи кабинета си в Народното събрание
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
