Тестът за алергия при фризьор не е ново изискване

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Новата наредба предизвика спорове, но правилото за тест за алергия е от 1987 г.

Нов проект на наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки взриви социалните мрежи. Според текста ѝ фризьорите би трябвало да правят задължителен тест за алергия преди боядисване, а това предизвика бурни коментари. Оказва се обаче, че това изискване го има и в старата наредба от 1987 година, която продължава да действа. От Здравното министерство заявиха, че с обновяването на наредбата искат да я адаптират към съвременните условия.

Няма да ни е необходима бележка или удостоверение от личен лекар, за да отидем да си боядисаме косата при фризьор след влизане в сила на новата наредба.

Милен Илиев, стилист: "Няма да бъркаме никъде, няма да носим нищо за изследване никъде. Взима се малко количество от боята, нанася се на меките части на кожата, изчаква се 20 - 30 минути, отстранява се и до 48 часа трябва да видим има ли раздразнение, усложнение, щипене, сърбежи."

Това изискване го има и към момента преди прилагане на съответния продукт.

Милен Илиев, стилист: "Вие, когато ползвате един продукт ежедневно, трябва ли да правите тест за алергия всеки ден, не, разбира се, не е нужно. Но когато сменяте салона, когато сменяте марката боя, тогава да, препоръчително е, т.е. нищо ново под слънцето."

Ирена Якимова, клиент: "Аз смятам, че няма проблем да не ме тестват, защото всяко едно боядисване е вид тестване и смятам, че човек сам трябва да знае дали има алергии или няма алергии."

А отговорност за резултата от процедурата има както стилистът, така и клиентът.

Кръстю Капанов, стилист: "Преди всяко боядисване на косата трябва да се направи проба за алергия и това го знае всеки фризьор, който е завършил при професионално училище или е майстор към Националната занаятчийска камара. Една клиентка, която от 10 години я боядисвам с една и съща боя, с една и съща марка, няма нужда да ѝ правя всеки път проба за алергия. Всичко е било както си е."

Илия Тасев, директор на дирекция "Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите" в МЗ: "Би трябвало да се запознае или да се поинтересува какъв продукт ще му бъде приложен. Ако фризьорът пропусне тази стъпка, потребителят също би могъл да поиска да бъде направена тази проба. В крайна сметка потребителят е този, който трябва да опазва собственото си здраве, а ние сме се погрижили чрез задължително изискване здравно да опазим и лицата, които предоставят тези услуги."

А въпреки че не се предвиждат големи промени в наредбата, и фризьори, и козметици настояват да има повече време за обсъждане преди окончателното им приемане.

