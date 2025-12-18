БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво работно време през цялата година

від Елена Николова
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Това решиха депутатите с приетите промени на второ четене

промените семейния кодекс родителите деца гъвкаво работно време цялата година
Снимка: БТА
На второ четене парламентът прие промени в Семейния кодекс. С тях депутатите се обединиха около идеята съдът да преценява как двамата родители да споделят отговорността за възпитанието и грижата на своите деца. Парламентът прие още и промени в Кодекса на труда, свързани с възможността за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст.

Парламентът отхвърли част от спорните текстове, свързани с промените в Семейния кодекс. А именно преразглеждане на родителските права при последователно неизпълнение на съдебна заповед, както и детето да прекарва поне 127 дни при всеки един от родителите.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Ние наистина трябва да търсим разумния баланс, с който от една страна да направим крачка напред и да намерим къде е златната среда."

Лариса Савова, "Величие": "Правото на връзка с двамата родители не може да бъде изразено в числа, нито регулирано чрез санкции."

Цвета Рангелова, "Възраждане": "Презумпцията за споделеното родителство. Към днешна дата важно е , че всичко отново е в ръцете на съда."

Депутатите решиха съдът да преценява как двамата родители да споделят отговорността за възпитанието и грижата на своите деца.

Александър Рашев, ИТН: "В никакъв случай този законопроект не засяга закона за домашното насилие. Ние не сме приели 50 на 50. Споделено родителство означава, че важните решения по отношение на отглеждане на детето ще се взимат съвместно от двамата родители."

Преди обсъждането на текстовете в зала пред парламента днес се проведоха демонстрация в подкрепа на промените и протест срещу тях.

- Промени, които ще внесат спокойствие след раздяла и децата ще имат възможност да имат и мама и тате в своя живот след раздялата и много от тях може дори да не разберат , че има проблем.

Анелия Горгорова: "Родителите, които са в конфликт и родителите , които са били в дълга история с насилие, вече абсолютно принудително ще е възможно да бъдат в споделено родителство. Това е основното, което ни притеснява."

В зала депутатите приеха още и промени в Кодекса на труда, с които родителите или осиновителите на деца до 12 години ще имат възможност за гъвкаво работно време през цялата година.

