15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто

15 дни остават до влизането на България в еврозоната. Експеримент на "По света и у нас" провери колко време отнема връщането на ресто в евро. В първия месец от Новата година и двете валути са официално платежно средство, но търговците трябва да връщат в евро и само, ако нямат наличност - в левове.

Избираме пет продукта от малката потребителска кошница. Започваме с хляб. Купуваме още кисело мляко, сирене, брашно и ориз.

В кошницата слагаме:

Хляб - 2.39 лв.

Брашно - 2.09 лв.

Ориз - 1.99 лв.

Сирене - (400 гр) - 9.19 лв.

Кисело мляко - 1.65 лв.

Торбичка - 35 ст.

Всичко: 17.66 лв./9.03 €

Плащаме с банкнота от 20 лева и чакаме рестото в евро. Софтуерът, който търговците ползват, смята колко трябва да върнат касиерите и в левове, и в евро.

- Рестото ви в левове е 2.34 лв., а в евро - 1.20 евро. Заповядайте. - Благодаря ви. Това плащане отне 30 секунди.

При втория сценарий плащаме с банкнота от 10 евро и отново чакаме ресто в центове. Плащането и връщането в една валута стана 3 пъти по-бързо - или общо 10 секунди.

Пробваме и вариант, в който търговецът няма достатъчно наличност в евро и затова ще ни върне и в левчета, и в евроцентове.

- Мога да ви върна едно евро, 38 цента не ми достигат, мога да ви ги върна в стотинки.

В този случай вече на помощ идва калкулаторът, на който касиерът въвежда 38 цента и ги умножава по курса. Или това е 74 стотинки.

Атанас не се притеснява от това, че в първия месец ще имаме двойно обращение и на евро, и на левове, а от това, че за част от възрастните клиенти ще е по-трудно.

Атанас, касиер: "В началото ще бъде сложно, няма смисъл да се заблуждаваме. Не се притеснявам от самата операция, а дали клиентите ще разберат как става самото плащане, защото имаме доста възрастни клиенти."

БНТ: А с карта плаща ли се при вас?

- Доста. Може би 50% от клиентите плащат с карта.

От 1 януари клиентите може да използват ПОС терминалите все по-често.

Марин, клиент: "Най-вероятно с карта ще е. По-лесно ще е, докато всеки започне да ти връща в евро, заплатите да бъдат в евро. Така ще е най-лесният начин." Димитър, клиент: "Сега нямам евро, като дойде 1 януари, ще отида в банката и ще сменя левовете, част от тях, в евро. Съвсем просто. Аз съм преживял толкова смени на курсове, на банкноти, и в чужбина съм живял." - Най-вероятно ще е по-трудно, тъй като сме свикнали с левове да плащаме, по-трудно ще бъде да се абстрахираме, но ще свикнем.

За магазинерите предизвикателство остава разпознаването на фалшивите от истинските банкноти.

Александра Костадинова, управител на магазин: "Трудно ще бъде за колегите, защото те за първи път ще имат сблъсък с евробанкноти и монети. Осигурили сме машини, които да проверяват дали банкнотите в евро са истински, а монетите няма как да ги проверим." Атанас, касиер: "Особено 1 евро и един лев са почти съпоставими."

Надписът "лев" е директно под номинала, а надписът "евро" е до номинала. Единицата на лева е в средата, докато тази на еврото е по-вляво, освен това единицата на лева има гравирани линии, а тази на еврото е гладка. По канта левът има много повече релефни елементи, информират от "Активни потребители".

И още - от Асоциацията на банките пък напомнят, че от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари няма да може да се плаща с карта на ПОС терминали, през онлайн банкиране, да се теглят пари от банкомати. От 1 януари на ПОС терминалите вече ще се изписва сумата само в евро, само евро ще може да се тегли и от банкоматите.