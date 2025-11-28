От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи

Банковата система ще преминава технически от левове в евро през периода от 31 декември до 2 януари, съобщиха за БНТ от Асоциацията на банките в България.

Всяка кредитна институция ще информира своите клиенти кога точно при нея ще се случи това. Очаква се да има прекъсване в системите за период от четири часа - от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа след полунощ.

"Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите", обясняват от Асоциацията.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите също ще разпространяват само единната европейска валута.

"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ", обясниха от Асоциацията.

Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, в периода на двойно обращение.