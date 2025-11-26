БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Запази

Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ

пос терминалите банкоматите спират временно нова година заведения затварят
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Тази година посрещането на Новата година ще е необичайно за хотелиерите и ресторантьорите.

За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой.

Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ. Клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой.

#България и еврото #ПОС терминали #банкомати #плащане с пос терминал

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ