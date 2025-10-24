На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове

През първия месец на следващата година ще можем да плащаме и в евро, и в левове в търговските обекти и центровете за услуги.

Търговците обаче трябва да връщат рестото само в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения.

Правилата влизат в сила още в полунощ на 1 януари.

Какво трябва да знаят клиентите, които ще посрещнат новата година в заведение, за да избегнат неприятни изненади?

Юлиана Голчева е собственик на едно от най-посещаваните заведения в Сандански. Но в новогодишната вечер то няма да работи. Заради притеснението, че от полунощ сервитьорите трябва да връщат рестото единствено в евро.

"Точно ще си дадем време за адаптация. Защото не мисля, че е добре вариантът веднага след 00.00 ч. да влиза тази промяна. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване наистина и много дискомфорт", заяви Юлиана Голчева, собственик на заведение в Сандански.

А тези ресторантьори, които все пак ще работят в новогодишната нощ, се надяват на повече картови разплащания.

"Мисля, че ще е най-удобно за всички, ако използваме повече картите, за да може да избегна и неудобството на касиерите да ми връщат в евро, ако им давам само левове", коментира Ванеса. "При положение, че вече всичко се плаща с карта няма да е кой знае какво", допълни Юлия Попова, собственик на механа в Банско.

Но има вероятност някои устройства и банкомати да не работят през първия час на новата година. Затова е препоръчително клиентите да си приготвят и пари в кеш.

Йордан: "Ще консумираме и ще платим в евро най-вероятно". Ана: "Аз си мисля, че ще е в лева, поне за 1 януари". "Ще се запасим предварително и готово. Това не се говори от вчера, така че е нормално да имаме представа".

Търговците ще разполагат с новите евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото.

"Заявихме някакво количество пари, не знам как точно ще стане, но успокоението ни от банката е, че ще получим тази наличност пари около 5 дни преди 1-ви", каза още Юлиана Голчева, собственик на заведение в Сандански.

И все пак, ако търговецът няма необходимата наличност в евро, може да върне рестото изцяло в левове. Но тази практика не се препоръчва, защото е възможно да доведе до объркване сред клиентите.