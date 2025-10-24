БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Запази

Търговците обаче трябва да връщат рестото само в евро

На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

През първия месец на следващата година ще можем да плащаме и в евро, и в левове в търговските обекти и центровете за услуги.

Търговците обаче трябва да връщат рестото само в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения.

Правилата влизат в сила още в полунощ на 1 януари.

Какво трябва да знаят клиентите, които ще посрещнат новата година в заведение, за да избегнат неприятни изненади?

Юлиана Голчева е собственик на едно от най-посещаваните заведения в Сандански. Но в новогодишната вечер то няма да работи. Заради притеснението, че от полунощ сервитьорите трябва да връщат рестото единствено в евро.

"Точно ще си дадем време за адаптация. Защото не мисля, че е добре вариантът веднага след 00.00 ч. да влиза тази промяна. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване наистина и много дискомфорт", заяви Юлиана Голчева, собственик на заведение в Сандански.

А тези ресторантьори, които все пак ще работят в новогодишната нощ, се надяват на повече картови разплащания.

"Мисля, че ще е най-удобно за всички, ако използваме повече картите, за да може да избегна и неудобството на касиерите да ми връщат в евро, ако им давам само левове", коментира Ванеса.

"При положение, че вече всичко се плаща с карта няма да е кой знае какво", допълни Юлия Попова, собственик на механа в Банско.

Но има вероятност някои устройства и банкомати да не работят през първия час на новата година. Затова е препоръчително клиентите да си приготвят и пари в кеш.

Йордан: "Ще консумираме и ще платим в евро най-вероятно".

Ана: "Аз си мисля, че ще е в лева, поне за 1 януари".

"Ще се запасим предварително и готово. Това не се говори от вчера, така че е нормално да имаме представа".

Търговците ще разполагат с новите евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото.

"Заявихме някакво количество пари, не знам как точно ще стане, но успокоението ни от банката е, че ще получим тази наличност пари около 5 дни преди 1-ви", каза още Юлиана Голчева, собственик на заведение в Сандански.

И все пак, ако търговецът няма необходимата наличност в евро, може да върне рестото изцяло в левове. Но тази практика не се препоръчва, защото е възможно да доведе до объркване сред клиентите.

#България в еврозоната #левове #1 януари #новогодишна нощ #евро

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Пожарът в психиатричната болница в Ловеч: съдът даде ход на делото срещу медицинската сестра Пожарът в психиатричната болница в Ловеч: съдът даде ход на делото срещу медицинската сестра
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ