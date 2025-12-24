Новата версия на мирния план за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски разкри детайли от последната версия на американския мирен план.

Тя предвижда замразяване на сегашните фронтови линии и започване на преговори за създаване на демилитаризирани зони.

Зеленски увери, че новата версия не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО, както настоява Москва.

Планът предвижда и провеждането на президентски избори възможно най-скоро. Зеленски посочи, че преговарящите не са постигнали консенсус по териториалните въпроси.