БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новата версия на мирния план за Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Президентът Володимир Зеленски разкри детайли от него

украйна подготвя ревизиран мирен план сащ трудният въпрос остава териториите
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски разкри детайли от последната версия на американския мирен план.

Тя предвижда замразяване на сегашните фронтови линии и започване на преговори за създаване на демилитаризирани зони.

Зеленски увери, че новата версия не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО, както настоява Москва.

Планът предвижда и провеждането на президентски избори възможно най-скоро. Зеленски посочи, че преговарящите не са постигнали консенсус по териториалните въпроси.

#мирният план за Украйна #план за мир в Украйна # Володимир Зеленски #мирен план

Последвайте ни

ТОП 24

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
1
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
2
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
3
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
4
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
5
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в Австрия
6
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
5
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
6
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...

Още от: Русия

Трима души загинаха при експлозия в Москва
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Войната в Украйна: Офанзива и контраофанзива Войната в Украйна: Офанзива и контраофанзива
Чете се за: 00:45 мин.
Украйна под обстрел преди Коледа? Украйна под обстрел преди Коледа?
Чете се за: 03:55 мин.
Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев
Чете се за: 03:22 мин.
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Бъдни вечер е!
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна Новата версия на мирния план за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трима души загинаха при експлозия в Москва Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Без синя и зелена зона за празничните дни в София Без синя и зелена зона за празничните дни в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
По света
На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ